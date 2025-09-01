Las fiestas del Pino 2025 arrancan con la tradicional Subida de la Bandera La lluvia no evitó el tradicional acto de inicio de la fiesta celebrado este lunes a las 12.00 horas en una concurrida plaza del Pino

La villa mariana vivió este lunes el tradicional acto de la Subida de la Bandera de la Fiesta del Pino en la basílica de Teror. Como cada 1 de septiembre, a las 12.00 horas del mediodía, repicaron las campanas de la basílica y se escucharon las salvas en honor a La Virgen. La plaza del Pino, muy concurrida de público a pesar de la lluvia, estuvo animada con la música a cargo de los Swing golosos. Solo unos pocos papagüevos se pudieron ver en esta ocasión, ya que la lluvia no les permitió realizar el pasacalles previsto.

El alcalde de Teror, José Agustín Arencibia, acompañado de los concejales del Ayuntamiento, y el párroco de Teror, Jorge Martín, junto a otras autoridades, acudieron al evento, al que también asistieron muchas personas, principalmente terorenses, para vivir el emotivo acto que da comienzo a las fiestas patronales de la villa mariana.

La Subida de la Bandera, el 1 de septiembre, tiene un importante significado para la población de Teror como inicio oficial del programa festivo, y tiene un especial protagonismo con actividades de animación. Aunque este día marca el inicio religioso de la festividad de Nuestra Señora del Pino, la programación popular de la festividad de la Patrona de la Diócesis de Canarias se inició el pasado viernes 29 de agosto, con la lectura del pregón, a cargo de la cantante terorense Raquel del Rosario.

El próximo viernes 5 de septiembre tendrá lugar la bajada de la imagen de La Virgen de su camerín, la cual se mantendrá abajo para que pueda ser visitada por los peregrinos hasta el próximo 12 de octubre. Esta edición, de forma exclusiva, se prolongará durante más tiempo la estancia de la imagen de La Virgen fuera de su camerín debido a que este año ha sido declarado como jubilar.

