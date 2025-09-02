Fiestas del Pino 2025: estos son los cortes de tráfico Ayer se celebró la tradicional Subida de la Bandera

Teror celebra una de las fiestas más populares de Gran Canaria. Si quieres disfrutar de ella, es conveniente que estés al tanto de todo tipo de información relacionada como el acceso a la misma.

La carretera de Teror GC-21 funcionará en sentido único, desde Tamaraceite hacia Teror, desde el 7 de septiembre a las 07.00 horas hasta el 8 de septiembre a las 15.00 horas. En el mismo horario, la GC-43 discurrirá en sentido único desde Teror a Arucas.

En la Noche del Pino, desde las 19.00 horas del 7 de septiembre a las 02.00 horas del 8 de septiembre, la GC-21 desde Ciudad del Campo a Teror permanecerá totalmente cerrada al tráfico rodado para facilitar la peregrinación por la carretera. En los días principales de las fiestas, el acceso al Casco estará regulado por pases.

Según ha informado el ayuntamiento de Teror, este año también se prohíbe la circulación de bicicletas en la GC-21, en el tramo de Tamaraceite a Teror, desde el 7 de septiembre a las 11:00 horas, hasta el 8 de septiembre a las 15:00 horas. Al mismo tiempo, se ruega máxima precaución a ciclistas, vehículos motorizados y peatones que circulen por la vía en estas fechas.

Otras recomendaciones

Para evitar incidentes durante el trayecto, lo mejor es caminar siempre por las zonas de la calzada reservadas para peatones o por el arcén de la izquierda en dirección contraria a los vehículos. Si vas en grupo, peregrina en fila, portando una luz al principio y al final. Utiliza elementos reflectantes en la vestimenta y no te olvides de llevar agua.

Cuida del medio ambiente y no dejes residuos en el camino. No lleves envases de vidrio, objetos punzantes, inflamables o pirotécnicos. En caso de incidente la regla es 'proteger, avisar y socorrer'. A la hora de la vuelta, la mejor opción es el transporte público. Para más información, puedes consultar el programa completo.