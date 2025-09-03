Fiestas del Pino 2025: el acceso al casco de Teror estará cerrado más de doce horas del 7 al 8 de septiembre Desde las 17.00 horas hasta las 5.00 de la madrugada se prohibirá el paso a todos los vehículos para salvaguardar la seguridad de los peregrinos

CANARIAS7 Teror Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:40 | Actualizado 14:47h. Comenta Compartir

Los días grandes de Teror, el 7 y 8 de septiembre, suponen un punto de encuentro multitudinario donde miles de canarios y foráneos deciden emprender sus caminos a pie desde distintos puntos de la isla para desembocar en el casco de la villa mariana. Ya no solo son aquellos que se acercan caminando al municipio, sino que también hay muchos otros que optan por acudir en sus coches, generando que existan dificultades a la hora de encontrar aparcamiento o sea incompatible que haya peregrinos caminando por la carretera a la misma vez que circulan los vehículos, ocasionando problemas relacionados con la seguridad de los viandantes.

Por este motivo, el acceso al casco de Teror estará totalmente cerrado al tráfico el 7 de septiembre desde las 17.00 horas hasta las 5.00 de la madrugada del 8 de septiembre. Además, por motivos de seguridad, en este horario se prohibirá el acceso al casco urbano a cualquier persona que lleve material susceptible de ocasionar algún daño como envases de vidrio, armas blancas, artificios pirotécnicos, realizándose en los accesos al casco controles de vidrio.

La carretera GC-212, a su paso por el barrio El Faro, cerrada al tráfico por las obras que se encuentran efectuándose en ella como la construcción de muros de contención y reparación de la plataforma de la vía, se abrirá desde este viernes 5 al 15 de septiembre, para facilitar la comunicación con la zona alta del municipio de Teror durante las fiestas del Pino, según comunica la Concejalía de Tráfico del Ayuntamiento, que dirige la edil terorense Laura Quintana.

Con motivo de la festividad de Nuestra Señora del Pino, en los días principales del 7 y 8 de septiembre, y el Día de las Marías, 14 de septiembre, en los que se prevé gran afluencia de personas y vehículos por las vías públicas, se establecerá como años anteriores medidas especiales de regulación del tráfico por la Jefatura Provincial de Tráfico, con objeto de garantizar al máximo la seguridad de peregrinos y fluidez de la circulación.

En cuanto al acceso a Teror por carretera, la GC-21 funcionará en sentido único desde Tamaraceite hacia Teror, desde las 7.00 horas del 7 de septiembre a las 15.00 horas del 8 de septiembre. También el Día de las Marías, el 14 de septiembre, desde las siete de la mañana hasta las 15.00 horas. En el mismo horario, la carretera GC-43 discurrirá en sentido único desde Teror a Arucas. En la noche del Pino, desde las 19.00 horas del 7 de septiembre a las 2.00 horas de la madrugada el 8 de septiembre, la GC-21 desde Ciudad del Campo a Teror permanecerá totalmente cerrada al tráfico rodado para facilitar la peregrinación por la carretera.

Desde las siete de la mañana del 7 de septiembre hasta las 15.00 horas del día 8 de septiembre, y desde las 7.00 hasta las 15.00 horas el día 14 de septiembre, se establecerá un servicio de seguridad y vigilancia a cargo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en las vías de acceso y salida a Teror de forma permanente. Este servicio establecerá varios puntos de control en distintos accesos al casco de Teror, por San Matías, Cruce de Los Llanos, GC-219, GC-21 y GC-433.

El ejército realiza el ensayo para el Día de Pino

El Regimiento de Infantería Ligera Canarias nº 50 del ejército realizará hoy el ensayo del desfile que realizará el Día de Nuestra Señora. del Pino, el 8 de septiembre. La preparación del acto tendrá lugar durante la mañana en la plaza del Pino y la calle Real.

El desfile precede a la solemne misa y se realizará tras la recepción en la Casa de los Patronos de la Virgen del representante del Rey, el presidente del Gobierno Canario. En este acto están presentes las autoridades civiles, diplomáticas y militares. Desde hace muchos años, el Regimiento de Infantería Canarias 50 es el encargados de cumplir con la tradición de rendir honores al representante de SS.MM. el Rey, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y a la Virgen del Pino cada 8 de septiembre.

Temas

Pino

Teror