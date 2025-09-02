Teror llena sus neveras y despensas de cara al Pino Locales y comerciantes de la villa mariana se abastecen de cara a los días grandes del municipio con el chorizo y el turrón como productos estrellas

Pocos son los canarios que no hayan subido caminando desde distintos puntos de la isla hasta Teror el 7 de septiembre de cada año para cumplir las promesa realizadas a la patrona de la isla y comerse un bocadillo de chorizo de Teror junto a un Clipper de fresa al final del camino. Tan solo el pensar en el momento de disfrutar de ambos manjares al lograr llegar a las inmediaciones de la basílica de Nuestra Señora del Pino supone un plus de motivación para dar un último empujón cuando las piernas ya no dan para más.

Es por ello que Teror ya se encuentra vistiéndose de gala para vivir los días grandes de sus fiestas patronales. Muchos balcones ya lucen decorados, haciendo un precioso contraste con las banderas colgadas por toda la plaza del Pino. Los distintos locales y comerciantes que colocan sus puestos de venta en las calles contiguas a la basílica de Nuestra Señora del Pino llenan sus neveras y despensas para surtir de productos, comida y bebida a las miles de personas que se acercarán a la villa mariana para disfrutar otro año más de la romería ofrenda y del Día del Pino los próximos 7 y 8 de septiembre.

Uno de ellos es Pedro Mentado, que lleva montando su puesto de turrones de La Moyera desde hace más de 54 años en cada fiestas del Pino. «Para estas fechas pido más turrones porque en la romería del 7 de septiembre es cuando más se venden», indica Pedro.

Este turronero que se mueve durante todo el año por diferentes lugares de la isla durante el año reserva siempre los primeros días de septiembre para montar su puesto en Teror. Cuenta que de tanta demanda que tiene «pierdo hasta la cuenta de la cantidad de turrones que llego a vender».

Y es que además del bocadillo de chorizo con el Clipper de fresa, comerse un buen turrón al llegar caminando a Teror es otra de las tradiciones más repetidas por parte de los miles de feligreses que se concentran para cumplir sus promesas a La Virgen.

En la cafetería Iris, ubicada justo al lado de la basílica de Nuestra Señora del Pino, también se aprovisionan de cara a los días grandes de las fiestas patronales del municipio. La dueña del local, Inma Artiles, señala que «no solo nos preparamos de cara a los días grandes de las fiestas como son el 7 y 8 de septiembre, sino que montamos un operativo para todo el mes».

Desde hace más de cinco años, desde que se hizo cargo de la cafetería, Inma siempre se prepara de la misma manera. «Planificamos todo el mes porque hay infinidad de eventos que atraen a multitud de gente, no solo los días grandes», puntualiza.

El operativo especial consiste en «pedir mucha más mercancía de la habitual, casi el doble, y también contratamos más personal durante todo el mes de septiembre», comenta Inma. Pese a que supone una gran inyección económica, para la hostelera también es «un estrés constante durante todo el mes de fiestas».

Sebastián Díaz y Carmen Alcántara llevan prácticamente toda su vida montando uno de los puestos que venden productos relacionados con La Virgen del Pino. Ambos lo heredaron, ya que lo comenzó montando la abuela de Sebastián y luego pasó a sus padres. Ahora ellos se encargan de cubrir las demandas de los miles de peregrinos que se acercan durante todo el año a Teror.

En cada fiesta del Pino son uno de los puestos más frecuentados, ofreciendo desde pulseras hasta rosarios de La Virgen. «Para los días grandes del Pino tenemos una preparación especial. Pedimos mucho más material y mercancía, sobre todo para el día de la romería que es cuando más vendemos», indica Sebastián. El vendedor también señala que lo que más se suele llevar la gente son «pulseras, rosarios y estampas de La Virgen del Pino».

Dulces y bocadillos es lo que más compran los peregrinos a Ana Medina y David Rodríguez, que desde hace más de 32 años montan su puesto en las inmediaciones de la plaza del Pino. Son dueños de la dulcería David y Ana situada en la plaza de Sintes, a unos pocos metros de la basílica de Teror. «Nuestros dulces son de elaboración propia. Para las fiestas siempre pedimos más mercancía de la habitual», explica Ana. Dentro de la preparación para los días que más gente se acerca a Teror, Ana comenta que «lo que es el Clipper de fresa se triplica la cantidad que pedimos y de dulces se venden tres o cuatro veces más que en un domingo normal».

Muchos son los peregrinos que se van acercando desde ya para cumplir y realizar sus promesas a La Virgen del Pino. Federico y Juan Valentín Godoy son dos hermanos que llegaron caminando desde Las Rehoyas, Las Palmas de Gran Canaria. «Salimos a las 7 de la mañana y llegamos a las 11.00 horas. Ahora toca nuestro bocadillo de chorizo de Teror y el Clipper de fresa frío», indica con alegría Federico.

