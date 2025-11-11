Llegan más residuos a Mogán, que mantiene nueve de sus playas cerradas Salud Pública confirma in situ que aún no están en condiciones aptas para el baño

Bandera roja en una de las playas de Mogán afectada por el vertido.

Gaumet Florido Mogán Martes, 11 de noviembre 2025, 12:06 Comenta Compartir

Mogán no se libra del vertido que ha contaminado el litoral del este de Gran Canaria. Su línea costera amaneció este martes afectada por una nueva oleada de residuos de una materia orgánica en descomposición formada por grasas de pescado y restos de pienso, de ahí la decisión Gobierno de Canarias y del Ayuntamiento de mantener cerradas al baño nueve de sus playas.

El edil del área, Willy García, explica que los operarios han retirado desde primera hora entre 30 y 40 bolsas llenas con este residuo pestilente que parece proceder de jaulas marinas de Telde, afectadas, a su vez, por un vertido de ácido sulfhídrico, según apuntó este lunes el presidente del Cabildo, Antonio Morales.

Según García, el litoral municipal recibió la mañana de este martes la visita de dos técnicos de Salud Pública con los que confirmaron que aún no se dan las condiciones para la reapertura al baño de sus calas.

Las playas de Mogán que lucen la bandera roja, la mayoría desde el viernes pasado, son Mogán, Taurito, Tauro, Playa del Cura, Puerto Rico, Patalavaca, Las Marañuelas, Anfi del Mar y El Perchel, esta última desde este domingo.