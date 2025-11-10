Mogán mantiene cerradas al baño nueve de sus playas por el vertido Este lunes la cala más afectada por la pestilente mancha de residuos fue Patalavaca | El Ayuntamiento ha tomado muestras para analizar el agua de todas las áreas de baño por ahora cerradas

Mogán sigue siendo, con diferencia, el municipio más afectado por la contaminación generada por el vertido de materia orgánica en descomposición, formado por grasas de pescado y pienso, que estos días ha sacudido el litoral del este de Gran Canaria. Tiene nueve de sus playas con bandera roja, declaradas temporalmente no aptas para el baño, un cierre que, por lo que informa el edil de Playas, Willy García, se mantendrá durante todo este lunes.

Esta misma mañana, apunta el concejal, se constató la presencia de otra nueva oleada de estos residuos pestilentes y de apariencia viscosa en la playa de Patalavaca, objeto, como las demás, de una persistente campaña de limpieza a cargo de los servicios municipales.

Pese a todo, García confía en la posibilidad de que esta situación pueda revertirse este martes. El Ayuntamiento se ha adelantado, ha tomado muestras de las aguas de todas las playas afectadas y las ha mandado a analizar con la idea de que pueda tener en su poder los resultados de cara a la visita que este martes harán a las calas técnicos de Salud Pública del Gobierno de Canarias, que serán los que tendrán la última palabra sobre la apertura o no al baño de esa parte del litoral moganero.

Las playas de Mogán que lucen la bandera roja, la mayoría desde el viernes pasado, son Mogán, Taurito, Tauro, Playa del Cura, Puerto Rico, Patalavaca, Las Marañuelas y El Perchel, esta última desde este domingo.

