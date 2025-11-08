La prohibición del baño en las playas de Mogán se extiende hasta el lunes La contaminación del agua mantiene izada la bandera roja en múltiples zonas del litoral del sureste de la isla, al menos lo que resta de fin de semana

David Rodríguez Medina Mogán Sábado, 8 de noviembre 2025, 14:27

La contaminación por un vertido que afecta desde hace semanas a las playas del sureste de la isla, que comenzó en Telde y se ha ido desplazando hasta afectar a playas de la zona sur, ha provocado el cierre de la mayoría de playas de Mogán, menos la playa de El Perchel y la de Costas Alegre, mientras que las playas de Anfi, Turito, Mogán, el Cura, Puerto Rico y Las Marañuelas permanecerán cerradas, como mínimo, lo que resta el fin de semana para continuar recogiendo muestras el lunes para descartar la presencia de vertidos químicos.

«Seguimos con la bandera roja en todas las playas donde el Gobierno de Canarias nos dijo que debíamos prohibir el baño y así tendremos que estar hasta el lunes«, explica el concejal de playas de Mogán, Willy García. Será al inicio de la semana que viene cuando el órgano regional recoja las muestras para decretar la reapertura de las playas del municipio sureño. «Desde las cuatro de la mañana hasta el mediodía hemos estado realizando labores de limpieza para retirar el vertido, aprovechando que la marea está baja», comenta García.

Pese a que en todas estas playas del municipio de Mogán permanece izada la bandera roja, son muchas las personas que hacen caso omiso y deciden bañarse pese a ello. «Los socorristas se acercan y les dicen lo que ha pasado y las razones por las que está prohibido el baño, pero a veces les da igual«, declara el concejal, quien revela que no está haciendo fácil puesto que «estamos en temporada alta de turistas y lo más que quieren es venir y bañarse en nuestra playas. Esperamos que el lunes se puedan abrir ya.«.

En Telde permanecen cerradas las playas de Melenara y Salinetas, pese a tener una gran mejoría en los últimos días, y la playa de Aguadulce, mientras se completan los análisis y controles adicionales previstos. Mientras tanto, los colectivos vecinales de la costa de Telde, reunidos el pasado jueves por la noche, han decidido convocar una manifestación por el deterioro del litoral para el próximo 18 de noviembre. Además, en el municipio de Santa Lucía la playa de Piedras Negras sigue cerrada.

Durante esta semana varias playas del litoral del sureste de la isla han tenido que cerrar por la presencia de vertidos químicos o concentraciones anómalas de metales pesados. Es el caso de las playas de San Agustín y Las Burras, que permanecieron dos días cerradas, en San Bartolomé de Tirajana. Agüimes también quitó la bandera roja de la playa de Vargas

