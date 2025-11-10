Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Contaminación en el litoral de Agüimes. C7

Se mantiene la situación de alerta por contaminación marina en seis municipios de Gran Canaria

El paso de un frente lluvioso durante los próximos días podría alejar el material mar adentro

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:27

El comité asesor del PLATECA presidido por el Director General de Emergencias Fernando Figuereo, ha acordado mantener la situación de alerta por contaminación marina en seis municipios de Gran Canaria. Los afectados son Telde, Agüimes, Ingenio, Santa Lucía de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana y Mogán, este último siendo el más perjudicado.

Por su parte, en las últimas horas no se ha detectado la llegada de nuevos restos a las costas mientras que el paso de un frente lluvioso podría alejar el material mar adentro.

Finalmente, el Ejecutivo canario ha indicado que se continuará con la vigilancia y seguimiento de la situación en coordinación con todas las administraciones implicadas.

