Telde descarta vertidos químicos en el emisario y cierra la playa de Salinetas Melenara podría reabrir este viernes gracias a una evolución favorable, mientras que San Agustín, Las Burras y Vargas ya están abiertas

Imagen de archivo de la playa de Las Burras con bandera roja por el vertido.

Cristina González Oliva Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:27 | Actualizado 17:38h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Telde ha hecho público este jueves los resultados de los primeros análisis exhaustivos realizados por la propia institución sobre el emisario municipal y la red de saneamiento que vierte al litoral. Los resultados, procedentes de dos muestreos independientes realizados los días 15 y 16 de octubre, han sido analizados en un laboratorio especializado y descartan la presencia de vertidos químicos o concentraciones anómalas de metales pesados, detallan en un comunicado. Asimismo, anuncia que cierra la playa de Salinetas y que mañana podría reabrir Melenara.

Las conclusiones obtenidas coinciden con los registros analíticos de los meses anteriores, que también mostraban valores dentro de los parámetros normales y sin indicios de contaminación química, especifican.

El Ayuntamiento recuerda que el emisario municipal de Telde, al igual que el resto de este tipo de infraestructuras en Canarias, está sujeto a controles y analíticas periódicas, incluso diarias en la planta de Aguas de Telde, donde se monitoriza de forma continua la calidad de las aguas residuales antes de su tratamiento y evacuación.

Se trata de análisis complejos y específicos, cuyos resultados requieren varios días para su interpretación definitiva, motivo por el cual las conclusiones técnicas se han conocido ahora. Con este respaldo, el Consistorio confirma la información adelantada desde el inicio, cuando ya señaló que no se había detectado ninguna anomalía en las plantas municipales ni en el emisario.

Aun así, el Ayuntamiento de Telde explica en un comunicado que mantiene su compromiso con la transparencia y la precaución, por lo que continúa realizando nuevas pruebas y seguimientos complementarios, en coordinación con las administraciones competentes y los laboratorios especializados.

Melenara podría abrir mañana, pero se cierra Salinetas

Durante la mañana de este jueves se reunió nuevamente la mesa técnica y política que coordina las actuaciones municipales en torno al litoral, presidida por el alcalde, Juan Antonio Peña Medina, y con la participación de las áreas de Aguas, Playas, Medio Ambiente, Sanidad y Alcaldía.

En la sesión se revisaron los últimos resultados, las tareas de limpieza y el seguimiento de las actuaciones emprendidas desde el inicio del episodio.

Paralelamente, Salud Pública del Gobierno de Canarias realizó una nueva inspección en la costa de Telde. Como medida preventiva, ha recomendado el cierre temporal de la playa de Salinetas ante la presencia de algunos restos en la superficie, aunque los técnicos han valorado positivamente las tareas de limpieza y mejora del arenal que lleva a cabo el Ayuntamiento.

En cuanto a la playa de Melenara, las observaciones reflejan una evolución muy favorable, y los técnicos estiman que, si se mantienen los parámetros actuales, podría reabrirse al baño este viernes, siempre siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

El Ayuntamiento de Telde subraya que toda la información difundida responde a datos contrastados y verificados por técnicos municipales y laboratorios acreditados, y que su prioridad es garantizar la seguridad, la calidad ambiental y la confianza de la ciudadanía.

Asimismo, el Consistorio continúa trabajando con el Gobierno de Canarias y los organismos competentes, con el objetivo de mantener una comunicación permanente, coordinar las actuaciones de vigilancia y ofrecer información clara y veraz sobre la evolución de las costas del municipio.

Abre San Agustín, Las Burras y Vargas

El vertido que desde hace semanas asola la costa de Telde y que en los últimas días llegó a las playas del sureste y sur de la isla empieza a remitir en algunas de calas. Como estaba previsto, San Bartolomé de Tirajana abrió hoy las playas de San Agustín y Las Burras, que permanecieron dos días cerradas, y Agüimes quitó la bandera roja de Vargas. Sin embargo, en Melenara, en Telde, y en la zona de Rocas Negras, conocida como El Yodo, en Santa Lucía de Tirajana, continúan con la prohibición del baño.

El Ayuntamiento de Agüimes decidió hoy al mediodía retirar la bandera roja de Vargas, que había izado el lunes, tras conocer el resultado de los análisis del agua, que dictaminaron que en todas las playas la calidad es excelente en cuanto a enterococos.

Por su parte, San Bartolomé de Tirajana ya había anunciado el miércoles que las dos calas cerradas desde el martes volverían a estar operativas este jueves, y así fue.