La playa de Salinetas estará cerrada este jueves. Teldeactualidad

Activada la alerta por contaminación marina en Gran Canaria tras detectarse un vertido frente a Telde

La activación afecta a seis municipios y coincide con el cierre preventivo de Salinetas, mientras Melenara podría reabrir este viernes

Cristina González Oliva

Cristina González Oliva

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:42

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha activado este jueves a las 19.00 horas el PLATECA en situación de alerta por un episodio de contaminación marina, según informa el 112. La medida se adopta tras la detección de un vertido de materia orgánica en descomposición procedente de instalaciones situadas mar adentro, frente a la costa de Telde.

La alerta abarca a los municipios de Telde, Agüimes, Ingenio, Santa Lucía de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana y Mogán, y tiene como objetivo intensificar el seguimiento del fenómeno, coordinar actuaciones y minimizar el impacto del incidente.

La activación se produce el mismo día en que el Ayuntamiento de Telde difundió los resultados de los primeros análisis exhaustivos sobre su emisario y la red de saneamiento, realizados los días 15 y 16 de octubre en un laboratorio especializado. Los informes (que descartan presencia de vertidos químicos o metales pesados) confirman los valores «dentro de los parámetros normales», según detalló el Consistorio. Estos resultados coinciden también con las analíticas de meses anteriores.

El Ayuntamiento de Telde insiste en que continúa realizando analíticas complementarias y labores de vigilancia «con total transparencia» y en coordinación con el Gobierno de Canarias y otros organismos competentes.

Mientras tanto, el episodio que durante semanas ha afectado al litoral teldense y que en los últimos días llegó al sureste y sur de la isla empieza a remitir de forma desigual. Este jueves reabrieron San Agustín y Las Burras, tras dos días de cierre, y Agüimes retiró la bandera roja en la playa de Vargas al confirmar la excelente calidad del agua. Sin embargo, continúa la prohibición del baño en Melenara y en Rocas Negras (El Yodo), en Santa Lucía de Tirajana.

