Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Río Breogán -Dreamland Gran Canaria, en directo: El Granca busca el tercer triunfo liguero en Lugo
Imagen del laboratorio genético de las instalaciones de Ecoaqua en Taliarte. C7

Científicos de la ULPGC descartan que la muerte masiva de lubinas se deba a una infección o un parásito

Cerca de 500 peces del grupo de investigación Ecoaqua murieron en Taliarte con síntomas idénticos a los detectados en las jaulas marinas de Aquanaria

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 8 de noviembre 2025, 16:39

Comenta

Las instalaciones acuícolas del Instituto Universitario Ecoaqua, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), situadas junto al muelle de Taliarte, en Telde, registraron recientemente la muerte de unos 500 peces en un episodio similar al ocurrido en las jaulas marinas de la empresa Aquanaria, ubicadas frente a la cercana playa de Melenara, donde también se produjo una mortalidad masiva de ejemplares.

La cifra de animales muertos en las instalaciones de Ecoaqua representa alrededor del 5% de la biomasa total que mantenía el centro, indicó el grupo de investigación a través de un comunicado.

Según explicó Rafael Ginés Ruiz, coordinador de las instalaciones de acuicultura de Ecoaqua y experto en calidad de productos de acuicultura, los ejemplares fallecidos presentaban lesiones en las branquias que afectaron gravemente su capacidad respiratoria.

Estas alteraciones impidieron el correcto intercambio de oxígeno con el agua, lo que habría provocado la muerte de los peces.

Los análisis realizados en el Servicio de Acuicultura y Biotecnología de Alta Especialización (SABE) del propio instituto confirman que las agallas de los animales mostraban una pérdida de estructura celular y necrosis en las láminas branquiales, aunque se descarta que el origen sea infeccioso o parasitario.

Sin muertes recientes

Los investigadores han constatado además que el episodio de mortalidad ha cesado y que el resto de los peces en las instalaciones presentan un buen estado de salud. Aun así, el equipo mantendrá la vigilancia y el seguimiento de los ejemplares durante los próximos días.

Noticias relacionadas

Activada la alerta por contaminación marina en Gran Canaria tras detectarse un vertido frente a Telde

Activada la alerta por contaminación marina en Gran Canaria tras detectarse un vertido frente a Telde

Telde mantiene cerradas las playas de Melenara y Salinetas y amplía la medida preventiva a Aguadulce

Telde mantiene cerradas las playas de Melenara y Salinetas y amplía la medida preventiva a Aguadulce

Un vertido «de apariencia química» mata al 40% de la producción de lubinas de las granjas de Melenara

Un vertido «de apariencia química» mata al 40% de la producción de lubinas de las granjas de Melenara

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos encapuchados con cuchillos atracan un Spar en La Feria
  2. 2 Oposiciones de Educación: 685 plazas de maestros y medidas contra el efecto llamada de aspirantes de fuera
  3. 3 Viernes de caos en la GC-1 con largas retenciones dirección Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 Una palmera se desploma y aplasta un coche en Lomo Los Frailes: «A otra hora, habría habido una desgracia»
  5. 5 Persecución de película en Las Palmas de Gran Canaria: se da a la fuga con un coche robado y lo detienen tras chocar contra más de 15 vehículos
  6. 6 Un hombre agrede a una persona tras una discusión al grito de «les voy a apuñalar a todos» en Schamann
  7. 7 Espectacular persecución policial en Las Palmas de Gran Canaria con varias colisiones y dos detenidos
  8. 8 El tren de borrascas no frena y la Aemet destapa cómo serán las lluvias en Canarias
  9. 9 La Aemet sentencia el fin de semana en Canarias y marca en el calendario la llegada de nuevas lluvias
  10. 10 Vive a sus anchas en las Alcaravaneras

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Científicos de la ULPGC descartan que la muerte masiva de lubinas se deba a una infección o un parásito

Científicos de la ULPGC descartan que la muerte masiva de lubinas se deba a una infección o un parásito