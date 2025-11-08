Científicos de la ULPGC descartan que la muerte masiva de lubinas se deba a una infección o un parásito Cerca de 500 peces del grupo de investigación Ecoaqua murieron en Taliarte con síntomas idénticos a los detectados en las jaulas marinas de Aquanaria

Las instalaciones acuícolas del Instituto Universitario Ecoaqua, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), situadas junto al muelle de Taliarte, en Telde, registraron recientemente la muerte de unos 500 peces en un episodio similar al ocurrido en las jaulas marinas de la empresa Aquanaria, ubicadas frente a la cercana playa de Melenara, donde también se produjo una mortalidad masiva de ejemplares.

La cifra de animales muertos en las instalaciones de Ecoaqua representa alrededor del 5% de la biomasa total que mantenía el centro, indicó el grupo de investigación a través de un comunicado.

Según explicó Rafael Ginés Ruiz, coordinador de las instalaciones de acuicultura de Ecoaqua y experto en calidad de productos de acuicultura, los ejemplares fallecidos presentaban lesiones en las branquias que afectaron gravemente su capacidad respiratoria.

Estas alteraciones impidieron el correcto intercambio de oxígeno con el agua, lo que habría provocado la muerte de los peces.

Los análisis realizados en el Servicio de Acuicultura y Biotecnología de Alta Especialización (SABE) del propio instituto confirman que las agallas de los animales mostraban una pérdida de estructura celular y necrosis en las láminas branquiales, aunque se descarta que el origen sea infeccioso o parasitario.

Sin muertes recientes

Los investigadores han constatado además que el episodio de mortalidad ha cesado y que el resto de los peces en las instalaciones presentan un buen estado de salud. Aun así, el equipo mantendrá la vigilancia y el seguimiento de los ejemplares durante los próximos días.