La Fiscalía de Medio Ambiente abre diligencias para investigar el vertido El presidente del Cabildo habla de ácido sulfhídrico y de origen desconocido | Mientras, se mantiene la alerta por contaminación en seis municipios

La Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas confirma que desde el 17 de octubre pasado abrió diligencias para investigar la procedencia y características del vertido que estos días ha contaminado el litoral este de Gran Canaria. Actuó a raíz de una denuncia presentada por Aquanaria, la empresa que explota dos de las jaulas marinas radicadas en aguas de Melenara, en Telde, que se ha visto especialmente perjudicada al perder el 40% de su producción de lubinas en solo unos días.

Esta rama especializada del Ministerio Fiscal trata de determinar la causa, el origen y la posible autoría del vertido, así como la relevancia penal o no de los hechos. Casi desde el mismo día en que se recibió la denuncia, ofició al Seprona de la Guardia Civil para que realizaran todas las actuaciones necesarias y también le pidió a los ayuntamientos de los municipios afectados que le remitieran los resultados de todas las muestras realizadas y le informaran de las playas que han cerrado. Por lo pronto, ya le ha contestado San Bartolomé de Tirajana, que no tiene ninguna de sus playas cerrada al baño.

En la Fiscalía están ahora a la espera de la analítica química de lo que realmente mató a las lubinas, porque, apuntan, a partir de ahí se podrá dar con el posible origen. En principio, lo que está llegando a las playas son residuos de una materia orgánica en descomposición, formada por grasas de pescado y pienso, según los primeros datos que maneja el Ministerio Fiscal. Pero este lunes el presidente del Cabildo, Antonio Morales, fue más allá y desveló que fue un «vertido ilegal» de ácido sulfhídrico en el mar lo que provocó la mortandad de peces en las jaulas marinas de Telde y que ha provocado la contaminación orgánica que ha afectado a la costa insular entre este municipio y Mogán.

Morales dio por segura la existencia de ese vertido, pero al mismo tiempo subrayó que «dónde se produjo, cuándo y por parte de quién, no se sabe», dando a entender que el origen de la contaminación está por averiguar. Su tesis coincide, en parte, con la de la propia concesionaria de las jaulas, Aquanaria, que desde principios de octubre denunció un vertido «extraño y de apariencia química» que le ha matado el 40% de su producción.

Eso sí, a diferencia de Morales, que insiste en que se desconoce el origen, la explotadora lo sitúa en el emisario municipal de Telde, una procedencia que, por cierto, descarta de forma categórica el Ayuntamiento de esa localidad, que este lunes aprovechó la sesión del comité asesor del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (Plateca) para insistir en la necesidad de que se investigue.

Se mantiene la alerta por contaminación marina

Por lo pronto, lo poco que ha trascendido de esa reunión es que se acordó mantener la situación de alerta por contaminación marina en los seis municipios en los que se había declarado, es decir, Telde, Ingenio, Agüimes, Santa Lucía de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana y Mogán, una situación que, de forma paralela, ha conllevado el cierre de 13 de sus playas, 9 en Mogán, 1 en Santa Lucía y 3 en Telde.

En todo caso, desde el 112 y en relación a ese mismo comité, se apuntó este lunes por la tarde que en las últimas horas no se había detectado la llegada de nuevos restos a las costas y que se confiaba en que el paso de un frente lluvioso por la isla a mitad de esta semana podría alejar el material mar adentro. Así y todo, y mientras tanto, el Gobierno continúa con la vigilancia y seguimiento de la situación en coordinación con todas las administraciones implicadas.

13 playas cerradas, 9 de ellas en Mogán

Hasta ahora Mogán sigue siendo, con diferencia, el municipio más afectado por este episodio de contaminación. Tiene nueve de sus playas con bandera roja, declaradas temporalmente no aptas para el baño, según informó el edil de Playas, Willy García. Por la mañana, apunta el concejal, se constató la presencia de otra nueva oleada de estos residuos pestilentes y de apariencia viscosa en la playa de Patalavaca, objeto, como las demás, de una persistente campaña de limpieza a cargo de los servicios municipales.

Pese a todo, García confía en la posibilidad de que esta situación pueda revertirse a lo largo de este martes. Las playas de Mogán que lucen la bandera roja, la mayoría desde el viernes pasado, son Mogán, Taurito, Tauro, Playa del Cura, Puerto Rico, Patalavaca, Las Marañuelas y El Perchel, esta última desde este domingo. En Santa Lucía de Tirajana es la playa de El Yodo, en la zona de Rocas Negras, y en Telde, las de Melenara, Salinetas y Aguadulce.