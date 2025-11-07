Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La playa de Salinetas, a primera hora de la mañana de este viernes. C7

Telde mantiene cerradas las playas de Melenara y Salinetas y amplía la medida preventiva a Aguadulce

Los colectivos vecinales de la costa teldense preparan una manifestación por el deterioro del litoral para el 16 de noviembre

Rafael Falcón

Rafael Falcón

Telde

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:08

Comenta

El Ayuntamiento de Telde informa que, tras las nuevas observaciones realizadas por los técnicos municipales y la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, se mantendrán cerradas las playas de Melenara y Salinetas, y se procederá al cierre preventivo de la playa de Aguadulce, mientras se completan los análisis y controles adicionales previstos.

Los informes recibidos indican que las playas de Melenara y Salinetas presentan una notable mejoría respecto a días anteriores, con una reducción visible de los restos en la superficie y una mejora general del estado del agua y la arena. Sin embargo, por criterio de prudencia sanitaria y hasta contar con resultados concluyentes, se mantiene la medida de precaución. El cierre de Aguadulce responde a la presencia puntual de restos superficiales observados durante la inspección de esta mañana.

El Ayuntamiento reitera que todas las actuaciones se realizan en coordinación con el Gobierno de Canarias y bajo las recomendaciones de Salud Pública, siguiendo los protocolos establecidos de control y vigilancia ambiental. Asimismo, la corporación municipal agradece el esfuerzo y la dedicación del personal de limpieza y de los servicios municipales, que continúan trabajando de forma constante en la retirada de restos y limpieza de los arenales, contribuyendo al mantenimiento y recuperación del litoral de Telde.

Mientras tanto, los colectivos vecinales de la costa de Telde, reunidos el pasado jueves por la noche, han decidido convocar una manifestación por el deterioro del litoral para el próximo 18 de noviembre. Recordar que ante la presencia de un episodio de contaminación marina, por vertido de materia orgánica en descomposición desde instalaciones situadas en el mar, por fuera de la costa de Telde, continúa activado el Plateca en situación de alerta por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.

Noticias relacionadas

Activada la alerta por contaminación marina en Gran Canaria tras detectarse un vertido frente a Telde

Activada la alerta por contaminación marina en Gran Canaria tras detectarse un vertido frente a Telde

Cierran al baño las playas de Vargas, Melenara, San Agustín y Las Burras por contaminación marina

Cierran al baño las playas de Vargas, Melenara, San Agustín y Las Burras por contaminación marina

Telde descarta vertidos químicos en el emisario y cierra la playa de Salinetas

Telde descarta vertidos químicos en el emisario y cierra la playa de Salinetas

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cruza con el semáforo en rojo y la atropellan en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 Activada la alerta por contaminación marina en Gran Canaria tras detectarse un vertido frente a Telde
  3. 3 Persecución de película en Las Palmas de Gran Canaria: se da a la fuga con un coche robado y lo detienen tras chocar contra más de 15 vehículos
  4. 4 La Aemet abre el grifo de las lluvias en Canarias y todos los modelos apuntan a lo mismo: el chorro polar se transforma
  5. 5 Muere Patuco, el perro que arrojaron a un contenedor de Vecindario y fue salvado por los vecinos
  6. 6 Nuevo caso de acoso en el Puerto: nueve años peleando por su plaza de policía pese a tener sentencia favorable
  7. 7 El «elevado» riesgo de apagón lleva al Gobierno a acelerar el atraque de una central flotante en el Puerto
  8. 8 Arranca la limpieza de emergencia de los 25 millones de euros: baldeos, barrido y recogida de basura por la tarde
  9. 9 Un vecino de Mogán se enfrenta a 33 años de cárcel por presuntos abusos sexuales a su hijo y siete sobrinos
  10. 10 Tres testigos afirman que el descuartizador y su esposa eran un matrimonio «conflictivo»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Telde mantiene cerradas las playas de Melenara y Salinetas y amplía la medida preventiva a Aguadulce

Telde mantiene cerradas las playas de Melenara y Salinetas y amplía la medida preventiva a Aguadulce