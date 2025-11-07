Telde mantiene cerradas las playas de Melenara y Salinetas y amplía la medida preventiva a Aguadulce Los colectivos vecinales de la costa teldense preparan una manifestación por el deterioro del litoral para el 16 de noviembre

Rafael Falcón Telde Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:08 | Actualizado 14:35h.

El Ayuntamiento de Telde informa que, tras las nuevas observaciones realizadas por los técnicos municipales y la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, se mantendrán cerradas las playas de Melenara y Salinetas, y se procederá al cierre preventivo de la playa de Aguadulce, mientras se completan los análisis y controles adicionales previstos.

Los informes recibidos indican que las playas de Melenara y Salinetas presentan una notable mejoría respecto a días anteriores, con una reducción visible de los restos en la superficie y una mejora general del estado del agua y la arena. Sin embargo, por criterio de prudencia sanitaria y hasta contar con resultados concluyentes, se mantiene la medida de precaución. El cierre de Aguadulce responde a la presencia puntual de restos superficiales observados durante la inspección de esta mañana.

El Ayuntamiento reitera que todas las actuaciones se realizan en coordinación con el Gobierno de Canarias y bajo las recomendaciones de Salud Pública, siguiendo los protocolos establecidos de control y vigilancia ambiental. Asimismo, la corporación municipal agradece el esfuerzo y la dedicación del personal de limpieza y de los servicios municipales, que continúan trabajando de forma constante en la retirada de restos y limpieza de los arenales, contribuyendo al mantenimiento y recuperación del litoral de Telde.

Mientras tanto, los colectivos vecinales de la costa de Telde, reunidos el pasado jueves por la noche, han decidido convocar una manifestación por el deterioro del litoral para el próximo 18 de noviembre. Recordar que ante la presencia de un episodio de contaminación marina, por vertido de materia orgánica en descomposición desde instalaciones situadas en el mar, por fuera de la costa de Telde, continúa activado el Plateca en situación de alerta por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.

