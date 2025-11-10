Las playas teldenses de Melenara, Salinetas y Aguadulce continúan cerradas El litoral muestra una mejoría notable aunque sigue el cierre preventivo ya que el olor persiste en algunos sectores

El litoral del municipio de Telde presenta una evolución positiva, según datos facilitados por la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, lo que permite estimar la apertura de sus playas en los próximos días.

Este lunes por la mañana, el personal técnico de Salud Pública junto a equipos municipales realizó una nueva inspección en las playas de Melenara, Salinetas y Aguadulce para valorar el estado de los arenales y del mar. Los informes preliminares señalan una apreciable disminución de manchas y residuos visibles, tanto en el agua como en la arena, y un avance significativo en las labores de limpieza desarrolladas por el Ayuntamiento de Telde.

No obstante, pese a esta mejora, el olor persistente en algunos sectores de la costa ha motivado que la recomendación oficial siga siendo la prohibición temporal del baño en las tres playas mencionadas. La administración municipal ha confirmado que este martes se llevará a cabo una nueva inspección para revisar su situación antes de autorizar su reapertura.

Paralelamente, desde el consistorio se continúa con la ronda técnica-política de reuniones, encuentros de coordinación y análisis operativos, dedicados tanto a las áreas de limpieza y saneamiento como al estudio del origen de la alteración litoral. Además, el Ayuntamiento informa de que está investigando los sucesos en el entorno de Taliarte, donde recientemente se detectó la muerte de unos 500 peces en las instalaciones del instituto, dependiente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

El alcalde de Telde ha querido agradecer de forma explícita «el compromiso del personal de limpieza y de los servicios municipales por su intervención constante en el litoral, lo que está permitiendo reducir progresivamente los efectos visibles del episodio costero». También ha reiterado que «la institución actúa con total transparencia, en coordinación con Salud Pública y evaluando todos los informes técnicos disponibles antes de autorizar la reapertura de ningún arenal».

