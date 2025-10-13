El PP pide a Darias un plan de choque tras los últimos apuñalamientos en la ciudad «Nada va a cambiar mientras no reconozca que tenemos un problema de seguridad», ha asegurado Jimena Delgado, portavoz popular en el consistorio

Europa Press Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 13 de octubre 2025, 12:24 Comenta Compartir

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha reclamado a la alcaldesa, Carolina Darias, la convocatoria urgente de la Junta Local de Seguridad y la activación de un plan de choque tras las últimas agresiones con arma blanca en la capital.

En un comunicado, la popular subrayó que, con el «deterioro de la seguridad en la ciudad», no se trata de percepciones, sino de hechos que se repiten y alimentan la preocupación vecinal.

Aquí, indicó que según los datos del Ministerio del Interior y de la propia Policía Local, las infracciones relevantes para la seguridad ciudadana han pasado de 8.918 en 2022 a 10.897, lo que supone un incremento del 22%; los homicidios consumados han aumentado un 400%; las lesiones graves y las riñas tumultuarias han crecido un 22%; y las agresiones sexuales han subido aproximadamente un 80% en el municipio.

Delgado exigió además que el gobierno municipal (PSOE, Podemos y NC) resuelva «de inmediato» el conflicto laboral abierto con la Policía Local, por entender que «sin paz laboral no habrá seguridad en las calles» y que es imprescindible normalizar la situación de la plantilla para garantizar presencia efectiva en la vía pública y mejorar los tiempos de respuesta.

La portavoz recordó que el último altercado en el Hotel Astoria —donde un hombre fue apuñalado— se suma a la agresión ocurrida a plena luz del día en la calle Rafael Cabrera esta semana y al apuñalamiento en la plaza de Manuel Becerra.

«Nada va a cambiar mientras Carolina Darias no reconozca que tenemos un problema de seguridad; un problema que antes no teníamos«, afirmó para añadir que el gobierno municipal »se aferra a sus estadísticas para negarlo, pero los propios datos ya desmontan ese relato«.

También insistió en que la ciudad necesita video-vigilancia eficaz. «No valen siete cámaras como se ha prometido —dijo—; hay que desplegar un sistema real y moderno que aproveche las nuevas tecnologías, como hacen otras ciudades«.