¿Son efectivas las cámaras contra la inseguridad? Arenales rebaja los delitos en un 20% El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria apuesta por el circuito cerrado de televisión como «medida disuasoria» de la comisión de delitos

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria confía en que la instalación de videocámaras en las calles con mayores problemas de inseguridad permitirá reducir el número de delitos. De acuerdo al informe criminológico de los puntos de videovigilancia, que sustenta la petición de colocar siete nuevos equipos de grabación, la eficacia de estos dispositivos queda patente en Arenales: las dos videocámaras que funcionan allí han permitido que el número de delitos denunciados haya caído por encima del 20% en el tramo de tres años que forma parte del análisis, el comprendido entre 2022 y 2024.

En el barrio de Arenales hay dos circuitos cerrados de televisión activos: uno está en Molino de Viento con Pamochamoso, donde el número de denuncias ha caído un 25,7% en ese periodo; y el otro está en Aguadulce con Matías Padrón, donde las estadísticas se redujeron en torno a un 21,3%.

Se trata de una disminución muy importante ya que si bien en el punto en el que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha solicitado la instalación de una cámara, en la esquina de Suárez Naranjo y Castrillo, entre 2022 y 2024 el número de denuncias bajó un 2,5%, en el último año creció alrededor de un 30%, según los datos oficiales.

El descenso de la criminalidad en los puntos con videocámaras de Arenales resulta especialmente significativo si se tiene en cuenta que el número de actos delictivos creció un 1,8% en el conjunto de la ciudad, según los datos que aporta el informe firmado por la jefa de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Delia Martín Mederos.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria entiende que la instalación de las videocámaras es una «medida disuasoria de la comisión de hechos delictivos o infracciones administrativas, ya que el conocimiento de la presencia de sistemas de videovigilancia influye en la decisión del potencial delincuente de cometer una acción criminal».

Además, la jefa de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria determina que, con las cámaras, «se pretende el aumento de la efectividad policial en la persecución de las citadas conductas, ya que su detección faculta una rápida intervención preventiva, como de esclarecimiento de los hechos e identificación de los presuntos autores. Además, se produce un aumento de la percepción subjetiva de seguridad por parte de los vecinos y de los comerciantes».