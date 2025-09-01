Las Palmas de Gran Canaria pedirá instalar más cámaras para «seguir siendo de las más seguras del país»

David Ojeda Merino Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 1 de septiembre 2025, 22:37 Comenta Compartir

La solicitud del Ayuntamiento de Las Palmas de GranCanaria para instalar siete nuevas cámaras de la seguridad en algunas de las calles principales de la ciudad responde, según la alcaldesa Carolina Darias, a una estrategia para «seguir siendo una de las ciudades más seguras del país». Esta respuesta de la alcaldesa se enmarca entre las reacciones a la información publicada por este periódico en la que se daba cuenta de la intención del gobierno local de reforzar con videovigilacia algunas calles de Vegueta, Triana, Lugo y Santa Catalina.

Darias espera por una respuesta de las administraciones competentes en este asunto, pero trata de incidir en el mensaje público de que este movimiento no tiene que ver con los datos de criminalidad en los que actualmente se mueve Las Palmas de Gran Canaria. «Lo que hemos hecho es una solicitud de instalación. Le corresponde tramitarlas al Tribunal Superior de Justicia de Canarias y a la Delegación del Gobierno. Esto viene dentro de la política del gobierno de la ciudad de instalar estos sistemas en aquellos puntos que consideramos estratégicos y que pueden servir para seguir considerándonos una de las ciudades más seguras de nuestro país», aseveró.

Aunque en la petición que sale del área de Seguridad, competencia del concejal Josué Íñiguez, se establece la necesidad de este movimiento porque «abarcarían un entorno con notables índices de actividad delictiva y de infracciones relevantes para la seguridad ciudadana» , Darias responde que «los buenos datos de la ciudad son refrendados año tras año por el Ministerio de Interior».

Preguntada la alcaldesa por si esta petición se podría ampliar a otros espacios de la ciudad, esta señaló que «seguiremos en esta dinámica de solicitud en aquellos puntos que consideremos de interés y que, por tanto, nos tienen ahora a la espera de ver cómo se resuelve la actual solicitud».

Según los datos a los que tuvo acceso este medio, según la estadística de 2024 había 16 cámaras de seguridad en las calles de Las Palmas de Gran Canaria: ocho en la zona Puerto-Santa Catalina; tres en el entorno de Guanarteme, tres el eje Arenales-Lugo; y dos en Triana.

Críticas del PP

Esta petición del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha propiciado reacciones también en las fuerzas de la oposición municipal. Una de las primeras personas en pedir la palabra fue Jimena Delgado, portavoz municipal del Partido Popular. «La alcaldesa vive de espaldas a la realidad. Ni ella ni su concejal de Seguridad pueden seguir negando la evidencia. Es imposible paliar esta deriva si el grupo de gobierno no reconoce el problema que vive la capital grancanaria», afirmó la edil, quien recordó en una nota de prensa remitida este lunes que en abril ya pidió la convocatoria de una Junta Local de Seguridad extraordinaria tras un mes «dramático» en el que se produjeron robos, peleas o apuñalamientos.

Las manifestaciones del PP, hacen notar en su comunicado, coinciden con las que desde hace meses han lanzado los sindicatos de la Policía Local, que señalan que la inseguridad «está desbordada» y que la ciudad cuenta con una plantilla de apenas 450 policías cuando serían necesarios más de 750. En diciembre pasado, la plataforma sindical que aglutina a distintos sindicatos policiales ya protagonizó una protesta frente a las oficinas municipales alertando de que Las Palmas de Gran Canaria se ha convertido en una «ciudad insegura» por la falta de medios.

En este contexto, la portavoz popular consideró insuficiente y tardía la reciente decisión del Ayuntamiento de solicitar la autorización para instalar siete cámaras de videovigilancia en Vegueta, Triana, Lugo y Santa Catalina, zonas reconocidas por el propio gobierno municipal como espacios con elevados índices de actividad delictiva. «Se trata de una medida que llega tarde y que por sí sola no compensa la falta de agentes ni la ausencia de políticas preventivas. No basta con vigilancia electrónica si no hay una estructura policial reforzada», comentó.

Según los últimos datos del Ministerio de Interior se ha producido un descenso del 1,32% en el total de ilícitos cometidos, denunciados y gestionados por los cuerpos y fuerzas de seguridad en Las Palmas de GranCanaria: un resumen desmenuzado por este periódico el pasado domingo aclara que se pasó de 9.954 en los seis primeros meses de 2024 a los 9.823 en los del presente año. El detalle señala que se ha reducido el número de infracciones pero detecta un aumento de peleas y asesinatos.