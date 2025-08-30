Radiografía del crimen en Las Palmas de Gran Canaria: bajan las infracciones, pero suben los asesinatos y las peleas El número de violaciones también desciende, aunque el resto de delitos contra la libertad sexual se incrementa en la primera mitad del año

El número de infracciones penales desciende en el primer semestre de 2025 en Las Palmas de Gran Canaria. Los datos oficiales del Ministerio del Interior apuntan una caída del 1,32% en el total de ilícitos cometidos, denunciados y gestionados por los cuerpos y fuerzas de seguridad en la capital: se pasó de 9.954 en los seis primeros meses de 2024 a los 9.823 en los del presente año.

Sin embargo, las cifras esbozan un aumento de los delitos más graves, como queda reflejado en el incremento de los homicidios y asesinatos, con cuatro consumados y otros tanto en grado de tentativa, frente a ninguno y dos, respectivamente, en el primer semestre de 2024; las lesiones y riñas tumultuarias, que pasan de 77 a 94 (+22%); o los delitos contra la libertad sexual, que se incrementan en 17 casos (de 120 a 137), lo que supone un aumento de casi un 15%.

En este último tipo penal, el aumento de los casos se explica por el importante crecimiento de denuncias que se producen en el tipo penal que se define como 'resto de delitos contra la libertad sexual', donde se incluyen comportamientos como el acoso sexual o el exhibicionismo, entre otros. En este apartado, el número de incidentes escaló de 94 a 117 (+24,47%).

Lo que sí registra una mejor evolución, dentro de los delitos contra la libertad sexual, es el número de violaciones con penetración que se producen en Las Palmas de Gran Canaria. Se reduce en seis casos respecto al primer semestre del año pasado y se queda en 20 casos. La cifra, que no deja de ser preocupante, supone un caso menos por mes: de cuatro a tres cada treinta días.

En líneas generales, de los 14 tipos delictivos que configuran la estadística de criminalidad del Ministerio del Interior, en Las Palmas de Gran Canaria baja en seis, se mantiene invariable en uno (secuestros, sin casos contabilizados) y sube en siete.

El hecho de que la criminalidad haya subido en la mayoría de los tipos que constituyen la estadística, pero que el número de infracciones haya descendido no es incompatible. Una buena parte del descenso de las infracciones se explica porque que el ilícito más común -el hurto- se ha reducido en 123 denuncias. En efecto, las sustracciones sin violencia o intimidación pasaron de 2.471 a 2.348, casi un 5% menos que en la primera mitad del año 2024.

Los mayores descensos

Desde una aproximación relativa a los datos, los hurtos son precisamente la transgresión que menos se reduce. Así, los mayores descensos se registran en los casos de tráfico de droga (-41%), que pasa de 95 intervenciones a 56; en las sustracciones de vehículos (-33%), al pasar de 187 a 126 casos; en los robos en viviendas (-31%), que de los 165 hechos denunciados en la primera mitad del año pasado se pasa ahora a 114 en 2025; y en las violaciones (-24%).

Estos descensos –como ocurre también con los aumentos que se contabilizan en los asesinatos y homicidios, tanto consumados como en grado de tentativa- están condicionados por el bajo número de casos que se registran. En efecto, cualquier variación contable se traduce en ellos en una desviación porcentual mucho más perceptible.

Pese a que la criminalidad convencional desciende un 1,88% de la primera mitad del año pasado al mismo periodo del actual (al pasar de 8.022 delitos a 7.871), la cibercriminalidad sí registra un incremento importante, cifrada en un 1,04%. En este caso, el número de incidentes evolucionó desde 1.932 a 1.952, esto es, tres más al mes.

Sin embargo, las dos modalidades que se incluyen el epígrafe de cibercriminalidad vivieron en Las Palas de Gran Canaria unas tendencias contrapuestas. Así, mientras las estafas informáticas se redujeron un 5,47%, el resto de ciberdelitos aumentó casi un 49%.

En términos absolutos, los fraudes informáticos pasaron de 1.701 casos a 1.608 (casi cien menos en seis meses), mientras que el resto de ciberdelitos –que incluyen una variada tipología que va desde la falsificación informática hasta los delitos sexuales, pasando por accesos ilícitos u otros delitos contra el honor o amenazas en el ámbito virtual- se incrementaron en más de cien, al pasar de 231 a 344.

«Una de las ciudades más seguras»

En una nota de prensa remitida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria este sábado, elconcejal de Seguridad, Convivencia y Cultura, Josué Íñiguez, señaló que «estos datos vienen a confirmar, una vez más, que nuestra ciudad sigue siendo una de las grandes ciudades más seguras de España, lo que es fruto del trabajo coordinado entre la Policía Local, la Policía Nacional y la colaboración ciudadana».

«Seguimos comprometidos en seguir trabajando en los barrios, con la colaboración de los representantes vecinales a través de un modelo de seguridad pública cercano, donde la ciudadanía percibe la presencia policial para seguir consolidando a Las Palmas de Gran Canaria como una ciudad segura, cohesionada y con altos niveles de convivencia», añadió Íñiguez.

CSIF denuncia la falta de chalecos para las mujeres policías El sindicato CSIFha denunciado, a través de un comunicado, la situación de «16 compañeros y compañeras que una vez finalizado el periodo formativo en la Academia Canaria de Seguridad han iniciado este mes de agosto su periodo como funcionarios en prácticas, encontrándose que no se les ha dotado del chaleco reglamentario y obligatorio para poder realizar servicios en la vía pública».Entre esos 16 policías se encuentran las 13 mujeres que superaron el proceso selectivo. «Se han visto relegadas a permanecer en dependencias policiales y no realizar dichas prácticas en la vía pública, lo que podría consierarse un hecho totalmente discriminatorio». Desde el CSIF se considera que se trata de otro caso que habla de «la falta de implicación de la administración local en el área de seguridad y emergencias, al no llevarse los procediientos adecuados en cuanto a la gestión del presupuesto y la contratación».