Aumenta la criminalidad en Canarias: los asesinatos se disparan un 223% y los secuestros un 100% En total ascendióun 0,9% respecto al primer semestre de este año

Efe Las Palmas de Gran Caaria Viernes, 29 de agosto 2025, 13:16 Comenta Compartir

La criminalidad en Canarias aumentó un 0,9% en el primer semestre de este año en comparación con el mismo periodo de 2024, aunque los homicidios dolosos y asesinatos se dispararon un 223,3% y los secuestros, un 100%.

También ha habido incrementos destacados en las tentativas de homicidio y asesinato (33,3%), robos con violencia e intimidación (14%), tráfico de drogas (9,8%), lesiones y riña tumultuaria (9,3%) y ciberdelitos en general, descontadas las estafas informáticas (24,8%).

Por contra, en las islas han disminuido los delitos contra la libertad sexual (-10,1%), los robos en domicilios, establecimientos y otras instalaciones (-8%) y las sustracciones de vehículos (-10%).

En España baja la criminaliad

En el conjunto de España, la delincuencia bajó ligeramente un 0,9%, aunque siguen al alza los delitos sexuales, especialmente las denuncias por violación, que crecen un 7% respecto a los primeros seis meses de 2024, y también los intentos de asesinato que sumaron en este periodo 691 casos, de los cuales 28 en Canarias.

Según publica este viernes el Ministerio del Interior, entre enero y junio se registraron 1.212.268 infracciones penales, un 0,9 menos que en 2024, es decir, unos 10.000 delitos menos.

Casi ocho de cada diez delitos están encuadrados en la criminalidad convencional, donde destaca el descenso de todas las tipologías delincuenciales relativas a robos y los asesinatos, que disminuyen un 8,6 %, en tanto que incrementan el tráfico de drogas (0,8 %); las lesiones y riñas (4,1 %) y los secuestros (8,2 %).

La criminalidad cometida en el entorno virtual creció un 3,4 %. Las estafas informáticas siguen acaparando esta tipología, con un 86,4 %.

Interior resalta que la tasa de criminalidad convencional deja 40,6 delitos por cada mil habitantes, de las más bajas de la serie histórica, mientras que se registran 9,7 ciberdelitos por cada mil habitantes.

Aumentan un 5,3% los delitos sexuales

El informe de criminalidad del primer semestre concluye que los delitos contra la libertad sexual crecen un 5,3 por ciento. Las fuerzas de seguridad investigaron 10.562 denuncias, unas 500 más que en el mismo periodo de 2024.

Del total, 2.655 fueron denuncias de violación, lo que supone un 7% más que en el primer semestre de 2024, mientras que el resto de delitos sexuales acapararon 7.907 hechos.

Desde el Ministerio del Interior reiteran que el alza de estos delitos se atribuya a las políticas activas de concienciación y de reducción de la tolerancia, lo que conlleva un incremento de las denuncias ante los cuerpos policiales.