José el del Buque, a los secuestradores: «Se están equivocando, suelten ya a la familia»

Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 21 de mayo 2025, 02:00

El secuestro de la esposa e hijo de José Ramón A.C., alias José el del Buque, se saldó con éxito policial tras la identificación y captura de los presuntos autores del rapto en un tiempo récord. Desde que el 13 de marzo dos personas irrumpieran en la vivienda de las víctimas en El Salobre, la Policía Nacional practicó decenas de seguimientos, pinchazos telefónicos, entrevistas, registros, gestiones en bases de datos... con el objetivo de encontrar a los secuestrados y detener a los captores. Y todo ello por el presunto 'vuelco' -robo en el argot criminal- de un alijo de cocaína de 504 kilos que los secuestradores atribuyeron -supuestamente de forma errónea- a José el del Buque, y que éste siempre les negó: «Se están equivocando, suelten ya a la familia», les suplicó en la primera comunicación que mantuvieron las dos partes cuando le escribieron desde el móvil de la mujer para pedirle 12 millones de euros en criptomonedas para la liberación.

Un secuestro que copó la atención mediática del país durante 24 intensas horas hasta que se conoció la liberación de las dos víctimas y que volvió a centrar el interés informativo el 27 de abril cuando los agentes lograron la detención de cinco personas, tres en Málaga y dos en Gran Canaria.

Esa primera comunicación entre los captores y José el del Buque se produjo a partir de la 1.35 horas de la noche del secuestro y los autores utilizaron el teléfono móvil de la víctima. Lo hicieron con un mensaje directo y amenazante: «Hola. Somos de la mafia rusa cartel de Los Soles», escribieron y a continuación añadieron: «Escucha bien... Sabemos que trabajas con la policía», en referencia a que conocían que había llamado a emergencias para alertar de la desaparición.

José, sorprendido, respondió: «¿Qué dices? Yo no trabajo con nadie». Pero la amenaza ya estaba lanzada: «Si te pones en contacto con él, mataremos a tu mujer y a tus niño». Luego insistieron: «Tú nos has robado 504 kilos con Ale el Raya. Tenemos vídeos y fotos. Y localizada a toda tu familia. Los dueños somos nosotros».

La conversación escaló en tensión. «Cógelo y habláis», le respondió José al llamar y ver que no contestaban. «Dejemos las cosas así. Suelta a la familia, amigo. Se están equivocando. Deja a la familia y ya está, amigo. Creo que te han informado mal».

Ampliar Pantallazos de parte de la conversación entre José el del Buque y los captores. C7

El del Buque trató de explicarse: «Ese no soy yo ni Alex el Raya. A otro chico aquí que se parece le han pegado, pero no era. Ese robo fueron 600 kilos, no 504», contó en referencia a unas imágenes del vuelco que le atribuían, instantáneas en las que se veía al supuesto cómplice de José con tatuajes, cuando él realmente no tiene. Los secuestradores respondieron sin vacilar: «Nos robaste 504 kilos. Págame por USDT 12 millones de euros y liberamos a tu familia».

«Yo no sé de USDT -en referencia a la criptomoneda-, puedo dar algo en efectivo, pero no tengo esa cantidad», replicó el interlocutor, nervioso. «Yo no fui, amigo, ni mi gente. Vamos a acabar con esto ya. Yo pago algo ya dónde digas. Dame días y verás que pongo la isla patas arriba, pero no son mi gente la de los vídeos. No vamos a alargar más esto porfa».

Los mensajes se sucedieron durante horas. A las 3.11 horas les insistió en que se «han equivocado, razonen amigo, por favor. Déjame ayudaros a buscar y solucionar este problema». El empresario pidió reiteradamente que liberaran a sus familiares: «Se han llevado a un niño y a una mujer por la cara. Por favor, déjenlos ya. Yo mismo los voy a encontrar. Voy a poner todo de mi parte, se están equivocando conmigo».

Durante la conversación, se repitieron mensajes como «Si os engaño, me matan. Y a toda mi familia», advirtió después.

El último mensaje fue el más desgarrador: «Señor, mi hijo está enfermo. ¿Se habrá fijado?», exclamó a las 4.17 horas.

En Málaga y en Gran Canaria

Esta conversación fue el inicio de una investigación en la que participaron varios equipos de élite de la Policía Nacional, tanto de Gran Canaria como de Málaga.

Los arrestados formaban un organigrama bien estructurado que encabezaban José María G.N. -de Málaga- y Joaquín Miguel G.S. -de Madrid-. Estos dos eran «de forma evidente» para la Policía Nacional, los encargados de ejecutar tanto los actos preparatorios como los propios de la captación de las víctimas. Entre las acciones que llevaron a cabo en este secuestro estuvieron las de la adquisición de una cámara de seguridad en Leroy Merlin, que instalaron posteriormente frente al domicilio de José el del Buque para hacer las labores de vigilancia previas al rapto. También fueron los que colocaron unos dispositivos de geolocalización en los vehículos de José Ramón y su esposa y que el primero de ellos descubrió días antes del propio secuestro.

Además, presuntamente se encargaron de forma directa del secuestro, ya que estudiaron el entorno y los movimientos de las víctimas y planificaron la ejecución «para asegurar su éxito», sostienen los responsables de la investigación policial.

Determinaron los agentes que el posicionamiento de una línea telefónica empleada por Joaquín Miguel les permitió ubicarlo en El Salobre durante el secuestro y luego realizó el mismo recorrido que el vehículo Audi Q3 de las víctimas que utilizaron para llevárselas a la fuerza de su domicilio.

Ampliar Una brida de las que los investigados usaron durante el secuestro y que se dejaron en la casa de las victimas. C7

Por otra parte también fue detenido José Antonio D.R. -de Málaga-, quien habría participado físicamente en el secuestro. Es una persona con una gran fortaleza física y fue recogida por José María G.N. y Joaquín Miguel G.S. en el aeropuerto de Gran Canaria en la fecha de los hechos y solo estuvo en la isla menos de 48 horas. Además, encontraron un dato clave: contaba con antecedentes por secuestro y detención ilegal, por lo que acumulaba experiencia en estas prácticas delictivas.

Jesús Nestlé H.M., su esposa Inmaculada R.G. y su hijo Alejandro H.R. -todos ellos de Las Palmas de Gran Canaria- se habrían encargado de proporcionar la logística para el secuestro. Concretamente, el vehículo utilizado por José María y Joaquín Miguel durante su estancia en Gran Canaria era un Renault Twingo propiedad del propio Alejandro H.R.

Asimismo, Jesús Nestlé reservó dos viviendas vacacionales para las fechas de los hechos, supuestamente para alojarse junto a su mujer y su hijo y esconder a las víctimas. Una de estas viviendas, Casa Estefanía, ubicada en Arinaga, fue utilizada por los secuestradores los días previos y durante los hechos. La otra estaba en San Mateo.

También constataron los responsables de la investigación que el Peugeot 208 que trasladó a José María y Joaquín Miguel el 7 de marzo a las 23.49 horas y los recogió el 8 de marzo a las 04.30, fue alquilado por Jesús Nestlé. De la misma forma, el móvil utilizado para todas las reservas correspondía a Inmaculada R.G..

Por último, el supuesto papel de Antonio Simón S.Q. en esta organización criminal sería, «de apoyo logístico», según el atestado policial. Acreditaron que trasladó las dos balizas activadas por otros miembros del entramado desde Málaga hasta Gran Canaria y que luego colocó el resto de la banda en los coches de José el del Buque y su esposa antes del rapto.