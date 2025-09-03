Calles bajo el foco de la inseguridad: Joaquín Costa se dispara en delitos y quejas vecinales Las infracciones han crecido en el último año en todas las vías en las que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha propuesto la instalación de cámaras

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 3 de septiembre 2025, 02:00

La petición de instalación de cámaras de videovigilancia que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha remitido a la Delegación del Gobierno de Canarias se justifica en un incremento del número de delitos e infracciones administrativas. Estas calles han padecido en el último año -de 2023 a 2024- una evolución contraria a la de la ciudad: si en la capital, a nivel general, las estadísticas han disminuido (-3%), en las zonas que esperan las videocámaras la inseguridad se ha disparado (+16%).

Por zonas, el núcleo fundacional de Las Palmas de Gran Canaria es el que registra un mayor incremento, según los datos que se incluyeron en el informe criminológico de los puntos de videovigilancia que se adjuntó a la solicitud de autorización para la utilización de videocámaras.

Así, en el entorno de Muro y la Alameda de Colón, alrededor de la plaza de Hurtado de Mendoza -Las Ranas-, se ha registrado un aumento de las denuncias por la comisión de delitos en un 42%, al pasar de 77 casos en 2023 a 109, en 2024.

Al otro lado del Guiniguada, la situación no mejora: el entorno de las calles Mendizábal y Pelota ha soportado un incremento del 38% en el número de hechos denunciados ante el Cuerpo Nacional de Policía. El informe que firma la jefa de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Delia Martín Mederos, detalla que los delitos pasaron en este punto desde los 61 denunciados en 2023 a los 84 del año pasado.

Una evolución similar es la que tuvo que soportar el entorno de Obispo Codina y Mesa de León, con un aumento de los ilícitos que rondó el 23%, al evolucionar de 100 a 123.

«En la misma línea que los puntos anteriores se presentan en este una nada despreciable tendencia al alza en los delitos denunciados, incrementos superiores al 20% cada año», reconoce la jefa de la Policía Local, quien justifica la instalación de una cámara de videovigilancia en este punto porque «permitiría observar la plaza Hurtado de Mendoza, lugar de concentración de numerosa población joven, en horario de tarde-noche».

En Vegueta, el aumento de la criminalidad solo se queda por debajo de un 10% en el entorno de Mendizábal y Roque Morera, con la plaza de Los Balcones. Aquí, los delitos crecieron un 9%, yendo desde los 66 contabilizados en el año 2023 hasta los 72 de 2024.

De hecho, el distrito Sur de Las Palmas de Gran Canaria, según la división que hace el Cuerpo Nacional de Policía , es el único que creció en cuanto al número de delitos entre 2023 y 2024.

En el caso de Arenales, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pretende instalar una cámara de videovigilancia en la confluencia de las calles Suárez Naranjo y Castrillo. En esta zona, las fuerzas policiales han constatado un aumento del 30% en cuanto al número de denuncias ciudadanas por la comisión de delitos, pasando de los 149 casos de 2024 a los 193 del año 2025.

Guanarteme sigue al alza

La zona Santa Catalina-Guanarteme es, sin embargo, la que acumula una mayor incidencia de actividad delictiva, sobre todo el enclave que conforman las calles Joaquín Costa y Tomás Alba Edison, y sus alrededores.

«Este emplazamiento ha experimentado en los últimos años una importante transformación ya que de calles abiertas al tráfico se ha pasado a espacios peatonales, con el consiguiente incremento de las actividades económicas, especialmente de ocio y restauración, que existían en el lugar, así como de hostales y viviendas vacacionales, lo que ha supuesto la acumulación, casi diaria, de un gran cantidad de personas en este entorno», detalla el informe de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria.

En este punto, el aumento es pequeño, de apenas un 5%, y a él se suma el de la zona de la plazoleta de Farray, que es de un 12%.

Sin embargo, estos crecimientos resultan relativamente bajos porque el número de incidentes es tan alto que las variaciones no son muy significativas.

Resulta que el entorno de Joaquín Costa es el que encabeza el número de delitos denunciados a gran diferencia del resto de zonas para las que se pide la instalación de un circuito cerrado de televisión.

Delitos por calles Mendizábal: 156 frente a los 127 de 2023.

Obispo Codina: 123 frente a los 100 de 2023.

Muro-Alameda: 109 frente a los 77 de 2023.

Suárez Naranjo: 193 frente a los 149 de 2023.

Joaquín Costa: 433 frente a los 411 de 2023.

Plazoleta de Farray: 191 frente a los 171 de 2023.

Los 433 hechos denunciados en el entorno de la calle Joaquín Costa representan alrededor del 36% de todos los delitos contabilizados en las calles que entran en la solicitud de autorización para la instalación de videocámaras.

Estas seis zonas tienen un peso significativo en la ciudad en materia de criminalidad. Las 1.205 denuncias que acumulan entre ellas representan ya el 6% de todos los hechos puestos en conocimiento del Cuerpo Nacional de Policía.

Pero, sobre todo, lo que ha llamado la atención de las autoridades municipales es el incremento de casos que se observa en los tres últimos años en estos espacios en los que se quiere instalar cámaras de videovigilancia. Se llega, en 2024, al 6% cuando en 2023 congregaban el 5% y en 2022 apenas eran el 2% de toda la inseguridad registrada en Las Palmas de Gran Canaria.

Contra la convivencia

En cuanto a las infracciones administrativas -aquellas conductas que no integran el tipo penal y que incluyen los ruidos, el incumplimiento de horario, el consumo de alcohol en la vía pública o la realización de pintadas, entre otros-, se produce una evolución distinta. Por ejemplo, en el último año bajaron un 31% en Mendizábal y un 38% en Suárez Naranjo o Farray; pero subieron en Obispo Codina (+47%), Muro-Alameda de Colón (+38%) y, sobre todo, en Joaquín Costa (+87%), como reflejo de la difícil convivencia entre el sector de la restauración y el ocio nocturno, y el derecho al descanso de los vecinos, lo que se ha visto reflejado en múltiples denuncias y en una limitación de la actividad de las terrazas por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Quejas por ruidos, horarios... Mendizábal: 43 casos frente a los 62 de 2023.

Obispo Codina: 63 casos frente a los 46 de 2023.

Muro-Alameda: 44 casos frente a los 32 de 2023.

Suárez Naranjo: 45 casos frente a los 72 de 2023.

Joaquín Costa: 303 casos frente a los 162 de 2023.

Plazoleta de Farray: 45 casos frente a los 72 de 2023.