La guerra del ruido en las terrazas de Joaquín Costa pasa al campo de batalla

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha notificado a una decena de negocios del barrio de Guanarteme, con especial incidencia sobre los que se encuentran en la calle de Joaquín Costa, que tienen que regresar al horario anterior y proceder a la retirada de sus terrazas de la vía pública a las 22.00 horas.

Este hecho ha provocado indignación en los restauradores de la zona, que lamentan que no se haya producido debate con el gobierno de la ciudad mientras que el consistorio responde que se limita a cumplir con la normativa que impone esta medida.

La asociación de restauradores ARES ha lanzado este jueves un comunicado en el que señala que diez locales de la zona, incluyendo algunos de las calles Fernando Guanarteme e Isla de Cuba, han sido advertidos «sin alternativa» que tienen que retirar las terrazas ajustándose a la normartiva de 2022 que posteriormente fue derribada por la Justicia. Además, critican, no ha habido diálogo ni la búsqueda de consenso por parte del Ayuntamiento para resolver esta situación.

Por su parte, cuestionado por el asunto, desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aseguran que esta actuación se enmarca en «el proceso de cumplimiento de la sentencia que obliga a dar el trámite de audiencia, también se publicó en el BOP el estudio acústico y el inicio del procedimiento que también incluye una información pública. El área de Urbanismo actúa siguiendo el procedimiento legal establecido con absoluto respeto al mandato judicial», indicó.

Situación vulnerable

En su nota, ARES expresa que a los locales señalados se les ha dado un plazo de diez días para presentar alegaciones y que entienden que en este plazo deberían haberse tomado otras medidas menos lesivas para los negocios. «Entendemos que, si bien ahora hay un periodo de alegaciones, que se realicen sobre una opción que no ha sido debatida, ni discutida previamente con los afectados, vuelve nuevamente a poner en una situación de vulnerabilidad a los mismos, frente a decisiones tomadas en las que no se han tenido en cuenta las diferentes opciones que se podrían haber llevado a cabo, para evitar las molestias denunciadas en el año 2022, y que ha fecha de hoy no se han contrastado que sigan sucediendo».

Desde el Ayuntamiento, no obstante, aseguran que «esta actuación se complementará con un amplio diálogo con los establecimientos. Por tanto: respeto a las normas y diálogo son los dos pilares sobre los que el gobierno municipal va a actuar».