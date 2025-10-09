«Hay sensación de inseguridad»: el miedo se apodera de Rafael Cabrera

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 9 de octubre 2025, 14:27 | Actualizado 14:37h. Comenta Compartir

«El Ayuntamiento debería mejorar su relación con la Policía Local y garantizar la presencia policial en la calle. Hay sensacion de inseguridad». Uno de los puntos negros de la capital podría ser la zona de Triana, y más concretamente su calle transversal Rafael Cabrera, considerada un área de alta concentración de personas y, por tanto, susceptible a hurtos y robos menores. La zona de San Telmo-Triana presenta desde hace tiempo altos indicios de delincuencia, según denuncian tanto vecinos como comerciantes.

El pasado martes 7 de octubre, los ciudadanos de la calle Rafael Cabrera presenciaron una brutal agresión a un joven a la altura del Teatro Pérez Galdós, cuando dos hombres golpearon a un tercero, dejándolo tendido en el suelo con claros signos de violencia. Uno de los agresores le robó el teléfono móvil mientras la víctima permanecía inmóvil.

Horas más tarde, la Policía Nacional detuvo al autor material por robo con violencia, mientras que el otro agresor ya ha sido identificado y se encuentra a la espera de ser arrestado. Todo apunta a que ambos tenían cuentas pendientes, ya que los tres individuos se conocían por su paso por prisión.

La agresión ha reavivado el malestar vecinal ante la falta de seguridad y el deterioro urbano de la zona. Una de las personas responsables de la plataforma «Las Palmas Siempre Limpia» denuncia que «no hay seguridad desde que se quitó la Policía de Barrio, aunque ahora exista la Unidad de Mediación y Convivencia. Hay demasiada indigencia en la calle, desde exconvictos hasta drogadictos. De hecho, hay un supermercado en el que siempre hay gente bebiendo y drogándose».

Recuerda que en noviembre pasado la plataforma se manifestó para exigir más limpieza, mejor mobiliario urbano y una respuesta ante la creciente indigencia, además de protestar por lo que califican como una «mala gestión» del Ayuntamiento. «El grupo de gobierno actual fue el que eliminó la Policía de Barrio, y eso se nota. Antes eran un referente, ahora no se ven agentes por la calle. Hay una gran controversia entre la Policía Local y la alcaldesa: no cobran las pagas extras, y cuando se jubila un agente, no se le sustituye», critica.

Como miembro de la plataforma, añade que la calle Rafael Cabrera está completamente abandonada, con «dos estaciones de guaguas que dan miedo» y un entorno cada vez más degradado. «El abandono y la desidia en la gestión de esta ciudad son brutales. En los últimos diez años todo ha ido a peor. El Ayuntamiento debería mejorar su relación con la Policía Local y garantizar presencia policial en la calle, porque la delincuencia y la sensación de inseguridad son cada vez mayores», concluye.

En la misma línea, Marc, presidente de la Asociación de Empresarios de Triana, considera que la zona de Rafael Cabrera, aunque pertenece al área comercial de Triana, «la sentimos algo externa, como si quedara un poco fuera del núcleo principal». Añade que «la seguridad en esa zona no es del todo buena, y eso repercute en la percepción que tienen tanto los comerciantes como los visitantes».

Por su parte, un vecino de la zona coincide en que «muchos pensamos que antes la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria era segura, pero ahora se ha degradado. La parte de Triana, desde San Telmo hasta el Teatro Pérez Galdós, lleva más de veinte años viniéndose abajo. Falta cuidado, planificación… es una zona que se ha ido dejando abandonando de manera progresiva».