Brutal agresión a plena luz del día en Las Palmas de Gran Canaria El suceso tuvo lugar este pasado martes en la calle Rafael Cabrera a la altura del Teatro Pérez Galdós

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 8 de octubre 2025, 18:12

Brutal agresión en la calle Rafael Cabrera a la altura del Teatro Pérez Galdós en Las Palmas de Gran Canaria. Según informan desde la Policia Nacional, el suceso tuvo lugar este pasado martes cuando dos hombres agredieron a un tercero dejándolo sobre el suelo con claros signos de violencia.

En el vídeo que ha circulado por redes sociales, se observa cómo al menos dos individuos participan en la agresión frente a un hombre que esta tirado sobre el suelo. Ambos agresores propinan patadas a la víctima, sin que esta pueda defenderse de los golpes. Se ve también a dos hombres más presentes en el lugar, intentando parar las agresiones. El incidente ocurrió a plena luz del día, frente a varios testigos que pedían que parase la agresión.