Un hombre, apuñalado en las inmediaciones de la plaza de Manuel Becerra, en Las Palmas de Gran Canaria La Policía Nacional investiga la agresión, que tuvo lugar en la noche de este viernes

El rastro de sangre de la víctima era visible en la acera.

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:51

La Policía Nacional investiga el apuñalamiento de un hombre ocurrido en la noche de este viernes en las inmediaciones de la plaza de Manuel Becerra, en Las Palmas de Gran Canaria. La víctima habría recibido varias heridas de arma blanca, según fuentes consultadas por CANARIAS7.es, que sitúan el suceso en torno a las 22:30 horas.

De acuerdo con los primeros datos, el agresor se habría bajado de un vehículo, apuñalado a la víctima y huido posteriormente en el mismo coche. Algunas versiones apuntan a que en el interior del vehículo viajaban cuatro personas, aunque no se ha confirmado si hubo más de un autor material del ataque.

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron rápidamente al lugar y acordonaron la zona. Cerca de las 23:50 horas, efectivos del grupo de Policía Científica llegaron al punto del suceso y comenzaron la inspección ocular.

Ampliar Vehículos de la Policía Nacional en el lugar de los hechos. C7

En las inmediaciones de la gasolinera de la plaza, decenas de vecinos de los bloques colindantes se congregaban en pequeños grupos, comentando lo ocurrido. El rastro de sangre de la víctima era visible en la acera mientras los agentes realizaban sus labores.

Con la llegada de la medianoche, operarios del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria iniciaron sus trabajos en la zona.

Además de tomar declaración a los testigos, la Policía Nacional trabaja en la recopilación de imágenes de cámaras de videovigilancia que puedan aportar más información sobre lo sucedido.