Momentos de la agresión.
Momentos de la agresión.

El detenido por la agresión en Rafael Cabrera queda en libertad provisional al no comparecer la víctima

La persona agredida no ha denunciado ni informado del alcance de sus lesiones

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 10 de octubre 2025, 14:08

El Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, en funciones de guardia, dejó en libertad provisional al hombre detenido por la agresión ocurrida el pasado martes en la calle Rafael Cabrera, a la altura del Teatro Pérez Galdós, según informan fuentes judiciales.

El investigado está acusado de un delito de lesiones, cuya gravedad aún está por determinar, ya que la víctima no ha comparecido ni ante la Policía ni ante el juzgado, y no ha presentado denuncia ni comunicado el alcance de las lesiones que sufrió durante el ataque. Ante esta situación, el juzgado se ha inhibido en favor del Juzgado de Instrucción número 8, que estaba de guardia cuando ocurrieron los hechos.

El suceso, que causó gran conmoción en la capital grancanaria, tuvo lugar en la tarde del martes, cuando dos hombres agredieron brutalmente a un tercero en plena vía pública, frente a numerosos testigos. En un vídeo difundido en redes sociales, se observa cómo la víctima, tendida en el suelo, recibe varias patadas por parte de al menos dos individuos, mientras otros presentes intentan frenar la agresión.

