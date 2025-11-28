Inmaculada Medina se levanta en el pleno: «Mírenme a la cara, no tengo razón para esconderme» La intervención de la concejala de Carnaval el día de su renuncia provoca las lágrimas de la alcaldesa, Carolina Darias, y otros concejales de gobierno | «Saldré más fuerte y seguiré en la calle con los grupos»

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:40

La concejala de Carnaval, que este viernes renuncia a su acta, intervino en el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para defender la inversión en la fiesta y reprochar a la oposición sus críticas prejuiciosas respecto a su dimisión por su imputación en el caso Valka.

«Míreneme a la cara, no tengo razón para esconderme, habrá un momento en que tendrán que bajar la cara», les dijo. «Ustedes que llaman a los grupos del carnaval pidiendo que vayan a a denunciar, tienen la poca vergüenza de cuestionar que se adelante un dinero para seguir teniendo el mejor carnaval», expuso, «lo que hacemos es adelantar el dinero porque el carnaval empieza el 23 de enero y se hace para que los grupos puedan comprar telas y tener en cada evento la mejor proyección del carnaval», expuso.

Les pidió más respeto para la fiesta. «Esto hay que quererlo, respetarlo y quererlo». Y luego pasó a referirse a su situación personal y política. «Nunca dejen de poner la palabra presunta» en las referencias a su persona Y marcó diferencia con el PP. «No he recibido un mensaje de la alcaldesa diciendo »Inma sé fuerte«, expuso.

La alcaldesa lloraba ya en ese momento. «El 28 de octubre me dicen que mi marido tiene cáncer. El 28 de febrero muere. Y el 28 de noviembre dejo el acta por responsabilidad», dijo Medina, «pero saldré más fuerte y seguiré estando en la calle con los grupos».

Por su parte, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, que no pudo reprimir las lágrimas, defendió el papel de Medina en el crecimiento del carnaval. «Esta fiesta se ha planificado mucho», dijo, «ya hay más de diez licitaciones.

La regidora reprochó a «quienes hacen juicios paralelos, a quienes reniegan de su gente» y lamentó que el PP «no nos tenga respeto». «Puedo esperar poco si no tiene respeto a los suyos tampoco», señaló, «pero el gobierno va a seguir adelante».

Aseguró que las declaraciones emanadas del PP «no son justas».