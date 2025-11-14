Caso Valka: el PP pide a Darias que aparte a la concejala Inmaculada Medina tras su imputación

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:04 Comenta Compartir

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado-Taramona, ha solicitado a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, que aparte, de manera cautelar, a la concejala Inmaculada Medina, tras conocerse que el magistrado instructor del caso Valka, Rafael Passaro Cabrera, ha decidido investigar a la edila socialista por la presunta comisión de un delito de marlversación de caudales públicos agravado por un perjuicio superior a los 250.000 euros, en concurso medial de otro delito de falsedad en documento público, así como prevaricación administrativa y fraude a la administración.

La edila conservadora pidió a la alcaldesa que le retire las competencias a Medina, al menos, hasta que se aclare la situación. Y que sopese la posibilidad de exigirle la entrega del acta.

Para el PP, «el dilema» de la alcaldesa es dar ejemplo y apartar a Medina mientras se aclaran los hechos o «se atrincheran en el cargo y quedan identificados con un modelo de gestión bajo sospecha en Carnaval, en Sociedad de Promoción y ahora en Servicios Públicos».

«Inmaculada Medina no es cualquier política, también aparece en las denuncias que el PP ha presentado por Promoción», expuso, «aquí hay un modelo de gestión, el que denuncia en su escrito demoledor el fiscal, y el que trasladamos en nuestras denuncias».

El juez adopta esta decisión en función del escrito del Fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, en relación a la existencia de una trama de corrupción desarrollada en el área de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, entre los años 2015 y 2022, que emitía facturas falsas respecto al suministro de agua en el distrito de Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, «con sobrecostes superiores al 70% del consumo real, sin verificación ténica ni contol material del suministro de agua».

Esto permitía, según el relato de la Fiscalía, desviar dinero público, supuestamente, a la empresa contratista (Guerra Patrimonial FGG), «con la connivencia de los responsables técnicos y políticos municipales». El responsable de esa mercantil, el empresario Felipe Guerra, concedió un préstamo al exjefe de Parques y Jardines, Miguel Ángel Padrón, por entonces mano derecha de Inmaculada Medina, para que el funcionario pudiera costear la construcción de un bloque de apartamentos en La Palma.

El auto que cita como investigados a Medina -y también a la empresa Guerra Patrimonial y al funcionario Sergio González Cubas- fue esgrimido por Delgado-Taramona para atacar el argumento de Darias de que el P había orquestado una campaña de acoso y derribo. «¿La alcaldesa piensa seguir mirando para otro lado, escudándose en que todo es una persecución política, en un discurso donde ellos eran víctimas de una supuesta campaña de descrédito, cuando es ahora la Fiscalía Anticorrupción la que habla de facturas mendaces, pagos injustificados y desvío de fondo públicos?», se preguntó la portavoz popular.

En su opinión, «el caso Valka ha dejado de ser un problema que solo afectaba a técnicos y funcionarios para convertirse en un problema político de primer orden para el gobierno de Darias y para el PSOE». En su opinión, la alcaldesa no puede practicar la tolerancia cero con la corrupción.

«Es complicado que Inmaculada Medina vaya a dimitir», dijo, «en el ADN socialista no se contempla la dimisión, pero tampoco creemos que Daerias vaya a hacer nada». Por eso preguntó a los responsables socialistas Sebastián Franquis y Ángel Víctor Torres cuál va a ser su actuación.

Delgado-Taramona apunta al «expolio» de dinero público con las facturas infladas y responsabiliza, desde el punto de vista político, a Inmaculada Medina. Y recordó que en abril de 2024 también se volvió a adjudicar a la misma empresa. «En cohecho siempre hay un sobornado y un sobornador», expuso la portavoz del PP, «sabemos quién es el sobornador, pero falta por ver quién es el sobornado».

El papel de la concejala Gemma Martínez

Delgado-Taramona también pidió explicaciones a la actual concejala de Parques y Jardines, Gemma Martínez, de Unidas Sí Podemos, que ha sido citada como testigo en el caso Valka. Esto se debe a que el fiscal detectó que a partir de diciembre de 2022 y con la llegada de la edila Martínez al área -ya en mayo de 2023- se empezó a exigir lecturas verificadas de los contadores de los tomaderos de agua y se produjo una reducción drástica de las facturas.

«Esto da a entender que la actual responsable de Parques y Jardines era conocedora de que, antes de su llegada, existía una sobrefacturación», indicó la portavoz municipal del PP, «si realmente detectó esos presuntos fraudes, el PP quiere saber si informó por escrito a la alcaldesa y al resto del gobierno, si puso los hechos en conocimiento de la Asesoría Jurídica o si todo quedo en un simple gesto administrativo sin consecuencias».

La edila del PP se mostró esperanzada en que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria celebre un pleno extraordinario sobre el caso Valka, y anunció la presentación de una moción en la sesión plenaria de finales de mes para crear un grupo técnico en el Ayuntamiento para facilitar toda la información que requiere el juez.

El caso Valka parte de una denuncia que presentó la asociación de vecinos Rehoyas Avanza en el año 2023 respecto a una serie de permutas de suelo en la zona de Tamaraceite Sur. Tras la investigación que se desarrolló por este motivo en la sede la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (Geursa), se decidió investigar también los encargos de suministro de agua a la empresa de Felipe Geusra y los de la empresa Esvertical, que reunió a este empresario con Miguel Ángel Padrón.

Como consecuencia de estas pesquisas, en estos momentos ya hay siete personas investigadas, que son la concejala Inmaculada Medina; el empresario Felipe Guerra; el exjefe de Parques y Jardines, Miguel Ángel Padrón; el excoordinador de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Manuel Setién; la exgerente de Geursa, Marina Más; el jefe de la oficina técnica de Obras de Geursa, Carlos Cabrera; el asesor jurídico de Geursa, Luis Manuel Pérez Cañón; y el funcionario Sergio González Cubas. A ellos se une la empresa Geurra Patrimonial FGG, de Felipe Guerra, también con la condición de investigada.