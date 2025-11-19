Darias agradece a la concejala Medina su compromiso y su dimisión «en tiempo récord» La alcaldesa de la capital grancanaria ha señalado que el Ayuntamiento seguirá teniendo «máxima colaboración con la Justicia» en relación al caso Valka

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias (PSOE), ha agradecido este miércoles la «generosidad y compromiso» de la concejala de su grupo Inmaculada Medina tras haber dimitido, a su juicio «en tiempo récord», por su imputación en el caso Valka, en el que se atribuye un presunto expolio de 400.000 euros a las arcas públicas.

En declaraciones a los periodistas, Darias ha abundado en el compromiso de la hasta ahora concejala de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas, con la ciudad y con el PSOE, y ha valorado que renunciara al cargo y a su acta en el Consistorio sin haber recibido aún la notificación de su imputación.

Sobre la nueva pieza separada del caso Valka, en la que se investiga a la concejala, ha señalado que el Ayuntamiento seguirá teniendo «máxima colaboración con la Justicia».

No obstante, sobre la petición del PP de que se examinen también los contratos y licitaciones de todas las áreas de las que ha sido responsable Medina, ha dicho que no pueden ir «más allá» de las acciones que emprenda el juzgado.

En relación a la situación del grupo de gobierno formado por los concejales de su partido, el PSOE, NC y Podemos, ha remarcado que la relación es de «confianza» con sus socios, y que trabaja por la estabilidad y confiada en el acuerdo que mantienen en la ciudad.

Y sobre la persona que sucederá a Medina en sus áreas, ha declinado informar aún sobre quién le sustituirá, cuestión que además deberán abordar con la Junta Electoral.

Sobre la solicitud de reprobación que se debatirá este miércoles en el pleno a iniciativa del PP por la situación del servicio de limpieza en la ciudad, así como por el caso Valka, ha declinado efectuar manifestaciones, ya que las hará en la sesión plenaria.

Según el auto dictado el pasado jueves por el juez que instruye el caso, a Medina se la investigará por posibles delitos de malversación de caudales públicos agravado por perjuicio superior a 250.000 euros, falsedad de documento público, prevaricación administrativa y fraude a la administración.

Y ello a petición del fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Javier Ródenas, quien aprecia indicios de que contribuyó a un «expolio de 400.000» euros entre los años 2015 y 2022 en compras de agua para riego presuntamente «infladas», un periodo en el que la actual concejala de Carnaval, Inmaculada Medina era también responsable de Servicios Públicos.

Así mismo, el juez acordó investigar en esta nueva pieza del caso Valka, por los mismos delitos, al jefe de la unidad técnica de Parques y Jardines, el funcionario Sergio G.C..

La investigación tiene como objetivo aclarar lo sucedido con cuatro contratos de suministro de agua en tomadero y de riego de jardines de Las Palmas de Gran Canaria adjudicados a Guerra Patrimonial FGG, empresa que también será investigada como persona jurídica por cohecho y malversación de caudales públicos, como solicitaba Ródenas en el escrito que remitió al juzgado.