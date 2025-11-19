La complicada sucesión de Inmaculada Medina tras el caso Valka: un puzle de 24 millones de euros y un carnaval que aprieta La proximidad del carnaval acelera la reforma del Ayuntamiento, que apunta a una concentración en las grandes figuras del gobierno

La concejala Inmaculada Medina entra en la sala de prensa del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para anunciar su dimisión.

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 19 de noviembre 2025, 06:15

El gobierno municipal aguarda la llegada de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, de Bruselas. La regidora es de las que frena el paso cuando el torbellino gira a su alrededor, pero el periodo de reflexión que impone la reestructuración obligada del gobierno por la marcha de la concejala Inmaculada Medina, tras su imputación en el caso Valka, tiene este año un tiempo más corto. El comienzo del carnaval a fines de enero impone un acelerón en el reparto de áreas que deja huérfanas la edila socialista.

La sustitución de Medina no es sencilla. «Es la mayor figura política que le quedaba a Darias, su pata negra», explican desde la oposición. Polémica y resolutiva, la concejala ha sabido llevar con puño de hierro y guante de seda el carnaval, cuya lección más severa para el PSOE fue la polémica edición de 1994. Desde entonces, en las filas socialistas se repite este mantra: «el carnaval no gana elecciones, pero puede hacer que las pierdas».

Medina fue la primera en lograr revertir esta máxima. Con una cuidada atención personal, económica e institucional a los grupos, ha conseguido que el carnaval sea también un granero de votos para su partido y de fieles incondicionales hacia su figura.

Y ése es el reto del nuevo rector de la fiesta, de su sucesor: mantener la celebración y vadear las resistencias. Pero, sobre todo, hacerlo a toda prisa, ya que aunque el programa está avanzado, todavía quedan decisiones que tomar antes del pregón del próximo 23 de enero.

Las prisas aconsejan a Darias a apostar sobre seguro. Aunque pocos se atreven a pronosticar el alcance del cambio, las fuentes consultadas sí comienzan a sugerir perfiles, esbozos del nuevo gobierno que debe repartir los 24 millones de euros que tenían las áreas de Inmaculada Medina. Todas las personas con las que ha hablado este periódico coinciden en que «parece lógico» pensar que Francisco Hernández Spínola -la mano derecha de Darias y su gran apoyo- asumirá Aguas (16,37 millones de euros de presupuesto), aunque algunos abren la puerta a que este área se integre en la política urbanística, bajo la batuta de Mauricio Roque.

En cuanto al carnaval y las fiestas (6,5 millones), las apuestas están más abiertas. La opinión mayoritaria es que se podría unir a Cultura y, por tanto, asumirlo Josué Íñiguez, si bien esto genera dudas respecto a la carga de trabajo de este concejal, que también tiene Seguridad. Otras veces más calladas entienden que la concejala de Juventud, Carla Campoamor, podría asumir el reto dada su cercanía a Medina.

Por lo que respecta a Coordinación Territorial (casi 723.000 euros de presupuesto), podría asumirlo el nuevo concejal Alexis Rodríguez, debido a su conocimiento del funcionamiento de los distritos y del movimiento vecinal en toda la ciudad.

Petición de responsabilidades a Augusto Hidalgo

La nueva crisis abierta en el gobierno local ha hecho que la oposición pida a Darias que dé un paso más. Así, desde el PP se reclamó este martes «responsabilidades a Augusto Hidalgo, revisión de contratos y una explicación pública urgente de la alcaldesa».

La portavoz de los conservadores, Jimena Delgado-Taramona, afirmó que la dimisión de Medina «no puede presentarse como una buena noticia ni como un gesto de regeneración, sino como lo que realmente es, una decisión tardía e inevitable ante una situación insostenible».

Recordó que esa salida vino motivada por «su presunta participación en una trama de facturas infladas en el área de Parques y Jardines» que se tradujo en «un posible perjuicio a las arcas municipales de más de 400.000 euros» y «lejos de cerrar la crisis, la evidencia de los hechos demuestra que estamos solo ante el primer movimiento de un problema político y de gestión mucho más profundo».

Delgado recalcó que Darias, «ausente en el acto de dimisión de su cuarta teniente de alcalde, no puede usar la cabeza de Medina como trofeo político para dar por zanjada una crisis de gobierno que viene de lejos». «No es la primera vez que su proyecto salta por los aires, porque ya el año pasado dimitió el concejal de Cultura. Hablamos de un gobierno noqueado, sin rumbo, incapaz de tomar el control de los servicios públicos básicos y que ahora está al albur de lo que vayan determinando los juzgados, tanto por el caso Valka como por el caso de Sociedad de Promoción», añadió.

Delgado insistió en que la salida de Medina «es solo un primer paso inevitable» y advirtió que «nadie cometa el error ni la osadía de pensar que con esta dimisión se cierra la crisis. El foco no puede quedar limitado a una sola persona cuando lo que está en cuestión es un modelo de gobierno y una cadena de decisiones políticas que han llevado a la ciudad a este punto».

Por su parte, el portavoz de CC en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, subrayó que la renuncia de Medina «es un paso necesario, pero no suficiente» pues «llega tras su imputación por delitos muy graves». Por lo que exigió que «el Ayuntamiento impulse una investigación municipal rigurosa, que se auditen todos los contratos y facturas relacionadas con el área de Parques y Jardines, y que se depuren responsabilidades políticas».

Por último, el portavoz de Vox Alberto Rodríguez Almeida, habló de fracaso político y reclamó la dimisión inmediata de Darias.