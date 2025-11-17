Caso Valka: la concejala Inmaculada Medina deja el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria La decisión llega tras su imputación por el juez Rafael Passaro a petición del fiscal Anticorrupción

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 17 de noviembre 2025, 10:50 | Actualizado 12:06h. Comenta Compartir

La concejala Inmaculada Medina (PSOE), responsable de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas en Las Palmas de Gran Canaria, anunciará este lunes en rueda de prensa a las 13.00 horas que deja el Ayuntamiento tras su imputación en el caso Valka.

La decisión llega tras el auto del juez Rafael Passaro de investigarla en el marco de la instrucción del caso Valka. El magistrado aprecia indicios, como apunta el fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, de presunta malversación en concurso con otros delitos.

Según las fuentes consultadas por este periódico, Inmacualda Medina deja el acta municipal que consiguió en las elecciones de mayo de 2023.

La concejala Medina ha defendido ante sus compañeros de partido su inocencia, pero al final ha aceptado la petición que le hizo el Partido Socialista Canario, el viernes pasado, de que se apartara hasta que se esclarezcan los hechos.

La concejala, que siempre ha mostrado disciplina respecto a las órdenes de su partido, ha estado valorando la presentación de su renuncia este lunes después de pasar el fin de semana cobijada en su entorno familiar y no haber asistido al acto de nombramiento de la plaza de La Música como la de Jerónimo Saavedra.

Precisamente con este político fue con el que inició su andadura política en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde ya llevaba 18 años de trabajo.

Inmaculada Medina (Las Palmas de Gran Canaria, 1960) es empleada pública del Gobierno de Canarias desde 1989, pero su interés por la política se materializaba dos años antes, cuando se afilió al Partido Socialista Canario.

Tras el intento de dar el salto al Senado, su primer puesto en la primera fila política llega de la mano de Jerónimo Saavedra, donde llevaba el área de Coordinación Territorial. En aquel momento, por discrepancias internas que provocaron que la concejala Teresa Morales quedara sin competencias y que el edil Rodolfo Espino renunciara al acta de edil, Inmaculada Medina empezó a gestionar los servicios de Limpieza, Parques y Jardines y Salud Pública.

El precedente de 2009 de Teresa Morales, que quedó en el gobierno pero sin competencias, fue un escenario que se ha barajado estos días. Dado que el código ético del Partido Socialista Obrero Español solo exige la renuncia -con carta directa desde Ferraz- de los concejales investigados cuando se haya abierto la fase de juicio oral, se valoró la posibilidad de que Medina siguiera en el gobierno municipal ya que el caso Valka todavía está en fase preprocesal.

Sin embargo, todo indica por ahora, y sin tener una constatación oficial, que Inmaculada Medina renunciará a su acta de concejala, en parte para organizar mejor su defensa sin debilitar la posición del Ayuntamiento ante un supuesto quebranto del interés público; en parte para no sufrir el desgaste de un bombardeo constante desde las filas de la oposición, que ya han reclamado a la alcaldesa, Carolina Darias, que aparte a la concejala investigada.

La salida de Inmaculada Medina colocaría al gobierno municipal al frente de su segunda reestructuración, tras la salida en septiembre de 2024 del edil Adrián Santana, que permitió la entrada de Betsaida González.

Ahora bien, este cambio también puede servir a Darias para zanjar la herida abierta que hay en el seno del gobierno municipal de pacto con la descomposición de Nueva Canarias y la marcha del concejal José Eduardo Ramírez a Primero Canarias. Esta división en la marca nacionalista se ha quedado en la sala de espera de la política municipal pero aun no ha sido curada.