Caso Valka: la defensa de Guerra aporta los registros del agua que, a su juicio, tumban la imputación de Medina El letrado Sergio Armario pide la nulidad y dice que hubo «manipulación» «reiterada» e «irregular» del expediente por la Guardia Civil

El letrado Sergio Armario, que representa al empresario Felipe Guerra González en el caso Valka, ha presentado un recurso de reforma y un escrito de nulidad contra las resoluciones que imputan, tanto a su defendido, como a la empresa Guerra Patrimonial FGG y a la ya exconcejala Inmaculada Medina. Alega que hubo «manipulación» «reiterada» e «irregular» del expediente por parte de la Guardia Civil, ignorando supuestamente los registros del agua que sí constaban y que son el centro de esta parte de la investigación; que el fiscal realizó una «imputación prospectiva», actuando como «una acusación particular; y que pidieron las cuentas y registraron la sede de la mercantil cuando esta no figuraba en el procedimiento.

Hay que recordar que el dictamen del fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, que derivó en el auto judicial que extendía la imputación sobre Guerra Patrimonial FGG, el técnico municipal Sergio González Cubas e Inmaculada Medina, aludía a supuestas facturas infladas en los consumos de agua en el distrito de Tamaraceite entre los años 2015 y 2022.

Según Armario, el juez instructor del caso, Rafael Passaro, reproduce «sin contraste alguno, las afirmaciones infundadas del Ministerio Fiscal», quien «pretende construir un relato delictivo sobre la base de documentación defectuosa, incompleta o directamente inexistente, resultante de una manipulación retirada e irregular del expediente por la Guardia Civil».

La defensa sostiene que «existe trazabilidad documental completa, verificable y constante, que demuestra que las lecturas sí se realizaban»

Esto se debe, según el recurso de reforma interpuesto por el abogado al que ha tenido acceso este periódico, porque ignoraron «la documentación existente, con las certificaciones mensuales aportadas y con la trazabilidad acreditada de las lecturas y consumos, lo que evidencia la absoluta desconexión entre lo afirmado y los datos reales del expediente existente, siendo una afirmación improcedente que Guerra Patrimonial FGG S.L. 'no realizaba lecturas de los contadores', o que las efectuaba 'al margen' de Parques y Jardines», sostiene esta parte en su exposición.

Además de los presuntos registros, aporta como documental notificaciones realizadas por la entidad investigada al Ayuntamiento advirtiendo de fugas considerables de agua y el robo de este líquido por parte de vecinos en la zona alta de la ciudad, que pudieron -según interpreta- acreditar las facturas de mayor cuantía.

Ampliar Captura de uno de los correos de las lecturas supuestas, aportados. C7

Anticorrupción planteó en su momento al instructor que el exjefe de Parques y Jardines, Miguel Padrón, recibió del empresario un préstamo de 430.000 euros «que pagaba mensualmente la propia entidad contratista Guerra Patrimonial FGG S.L.», a la vez que éste «le certificaba el sobreprecio de las facturas infladas». En este escenario, Anticorrupción sostiene que «existen indicios de que el préstamo se pagó con el sobreprecio de los fondos públicos del Ayuntamiento». «El préstamo sirvió como retorno encubierto al funcionario que aseguraba la validación y el pago de las facturas infladas, cerrando un circuito completo de desviación de caudales públicos».

La defensa de Guerra sostiene que «existe trazabilidad documental completa, verificable y constante, que demuestra que las lecturas sí se realizaban y se comunicaban formalmente a los técnicos municipales», todo ello -añade- «conforme al procedimiento habitual del servicio».

Pese a ello, se queja esta parte de que el auto de imputación «reproduce proposiciones carentes de la más mínima corroboración, exactamente igual que ya se hizo al calificar como 'simulado' un contrato absolutamente válido».

Insiste además en que el instructor de la causa adopta «sin la menor valoración crítica, las conclusiones del Ministerio Fiscal basadas en fragmentos de expediente obtenidos en una entrada y registro 'sub iudice', ignorando la existencia de documentación auténtica que acredita la realidad material del servicio».

Ampliar Una persona robando presuntamente agua de una de las tomas. C7

En el escrito interpuesto pidiendo la nulidad de las actuaciones, alega Sergio Armario que se le tomó declaración a Felipe Guerra sin que le hubiesen dado traslado de los escritos del fiscal en los que pedía la ampliación de la imputación a su empresa, al técnico municipal y a Inmaculada Medina. Dijo que lo ocultaron «deliberadamente a esta representación en el acto».

Una «nueva imputación a la persona jurídica» que, a su juicio, «se sustenta exclusivamente en documentación procedente de una entrada y registro» cuya legalidad, alega, «se encuentra pendiente de resolución ante la Audiencia Provincial» y que supondría «una vulneración directa del derecho de defensa».

«A ello», incide el abogado, se suma que el fiscal Ródenas «había solicitado previamente una medida cautelar de obtención de información bancaria» respecto de Guerra Patrimonial, S.L., «sin que ésta fuera parte en el procedimiento ni hubiera sido formalmente imputada». Un hecho que quiso «subsanar» el Ministerio Público «con el escrito presentado en el que se solicita su imputación, y que como decimos ha olvidado su deber objetivo de garante de la legalidad».

La imputación se sustenta «en documentación procedente de una entrada y registro» cuya legalidad «se encuentra pendiente de resolución»

«El fiscal pretende validar esos documentos» conseguidos en la entrada y registro que entiende el abogado de la defensa que fue ilegal «a través del nuevo escrito de ampliación de delitos, donde ahora sí incluye» a Guerra Patrimonial S.L. «como investigada y con fundamento en facturas sesgadas». Por eso, destaca, solicitó «al Ayuntamiento dichos documentos para validar la prueba como si se tratara de hechos nuevos obtenidos por 'revelación divina'».

Para Sergio Armario, «esta peligrosa mecánica, de aceptar a ciegas lo solicitado por el Ministerio Fiscal», conlleva al juez instructor «a seguir una instrucción basada en documentos cuya obtención se encuentra cuestionadas por esta defensa y pendiente de resolver su legalidad por la Sección Primera de la Audiencia Provincial».

El auto recurrido «se sustenta» para esta defensa «directamente en documentación intervenida en una entrada y registro cuya legalidad está impugnada y pendiente de resolución». No puede, sostiene, «fundamentarse una medida cautelar real sobre un no-imputado y tampoco puede adoptarse medida cautelar alguna de un imputado basada en una prueba cuya validez está judicialmente cuestionada, por mucho que la pida» el fiscal tras el examen «de los informes sesgados de la documentación parcial obtenida a una empresa no imputada en una entrada y registro cuestionada».

El letrado finaliza argumentando que el fiscal «omite la pendencia del recurso y basa toda su argumentación en la documentación incautada en esa entrada y registro» y, de esta forma, en caso de que la Audiencia Provincial declare «nula dicha diligencia», todas las pruebas utilizadas «quedarían automáticamente excluidas».