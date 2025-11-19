Caso Valka: Inmaculada Medina, citada a declarar en el juzgado el 19 de diciembre También ha puesto fecha a la declaración como testigo de la concejala Gemma Martínez

La concejala Inmaculada Medina en la sala de prensa del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para anunciar su dimisión el pasado lunes.

Francisco José Fajardo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:05

Rafael Passaro, juez instructor de llamado caso Valka, ya ha puesto fecha a la declaración de investigados y testigos que le había solicitado el fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas.

Inmaculada Medina ha sido llamada a declarar el próximo 19 de diciembre a las 11.00. Este lunes Medina anunció que dejaba su acta de concejala en el Ayuntamiento de la capital grancanaria.

Mientras, el mismo día está señalada la declaración del también investigado Sergio González Cubas y del representante de la empresa Guerra Patrimonial SL.

Por su parte, los también investigados Felipe Guerra y Miguel Ángel Padrón declararán el 17 a las 11 y 11.30, respectivamente.

Por último, el 9 de diciembre tendrán que comparecer a partir de las 11.00 horas los testigos Bruno Naranjo, Víctor Alonso Martínez y la concejala Gemma Martínez.