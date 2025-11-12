Caso Valka: Anticorrupción pide la imputación de la concejala Inmaculada Medina Entiende que existen indicios de la presunta comisión de malversación en concurso con falsedad, prevaricación y fraude

Francisco José Fajardo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:39

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al magistrado instructor del caso Valka que investigue a la concejala del grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Inmaculada Medina (PSOE), por la presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos agravado por un perjuicio superior a los 250.000 euros, en concurso medial de otro delito de falsedad en documento público, así como prevaricación administrativa y fraude a la administración.

Asimismo, pide al juez citar como investigado a Sergio González Cubas.

En su dictamen, el fiscal Javier Ródenas pide citar como investigada a la empresa Guerra Patrimonial FGG SL por un presunto delito de cohecho y malversación.

En calidad de testigos, la acusación interesa la comparecencia de Bruno Naranjo, director de Servicios Públicos del Ayuntamiento; Víctor Alonso, jefe de servicio; y Gemma Martínez Soliño, concejala del grupo de Gobierno.