El edil Francisco Hernández Spínola abraza a Inmaculada Medina tras su anuncio de renuncia al acta de concejala. Juan Carlos Alonso
Las Palmas de Gran Canaria

Una renuncia, un cese y una suspensión: los efectos de Valka, un caso que no ha ido a juicio

La investigación ha movido las estructuras municipales en apenas quince meses

Javier Darriba

Javier Darriba

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 18 de noviembre 2025, 06:15

Comenta

La investigación del caso Valka, que trata de averiguar si en el seno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria operó supuestamente una trauma corrupta, se ha cobrado un importante peaje en la estructura del Consistorio capitalino, pese a que todavía el procedimiento no pasa de la fase de investigación preprocesal: en solo quince meses, las pesquisas de la Guardia Civil y el camino que marca la Fiscalía Anticorrupción, con Javier Ródenas al frente, bajo el mando del juez Rafael Passaro, se han producido dos renuncias y una suspensión de empleo y sueldo a un alto cargo municipal.

El primer temblor extrajudicial se produjo en el seno de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa) en noviembre de 2025. El consejo de administración de la empresa pública decidió cesar a la que era su gerente, Marina Más, quien había enviado una carta de renuncia. El argumento que se dio era que había que evitar posibles interferencias en la investigación.

El segundo movimiento fue el de la suspensión de empleo y sueldo, por un periodo de tres años, del exjefe de Parques y Jardines, Miguel Ángel Padrón, por haber compaginado su condición de empleado público con la de administrador de una empresa con otro de los investigados del caso Valka, el empresario Felipe Guerra, sin haber solicitado el permiso de compatibilidad al Ayuntamiento.

El terremoto adquirió su mayor escala con la renuncia al acta de concejala de Inmaculada Medina este lunes, una vez conocida su imputación en la investigación del Ministerio Público sobre supuestas facturas infladas en los consumos de agua en Tamaraceite.

En el caso Valka también están investigados el excoordinador de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Manuel Setién; el jefe de la oficina técnica de Obras de Geursa, Carlos Cabrera; el asesor jurídico de Geursa, Luis Manuel Pérez Cañón; y el funcionario Sergio González Cubas. A ellos se une la empresa Guerra Patrimonial FGG, de Felipe Guerra, también con la condición de investigada.

