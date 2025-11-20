Caso Valka: 'El martes comemos', el chat que acredita la amistad entre Medina, Guerra y Padrón La Guardia Civil destaca la «estrecha amistad» que había entre la concejala, el técnico y el empresario investigados | Hallaron grupos de WhatsApp con numerosas fotos juntos

En primer plano de la fotografía, Miguel Ángel Padrón Hernández, a su espalda, Inmaculada Medina, y en diagonal a ambos al final de la mesa, Felipe Guerra González.

Francisco José Fajardo Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:05

Un extenso informe elaborado por la Guardia Civil en el marco del caso Valka constata los vínculos de «estrecha amistad» existentes entre los investigados Inmaculada Medina, Miguel Ángel Padrón Hernández y Felipe Guerra González —concejala del Ayuntamiento de Las Palmas, jefe del Servicio de Parques y Jardines y empresario, respectivamente—, cuando se gestionaron y ejecutaron los contratos del servicio de Aguas presuntamente inflados de los que este último fue el beneficiario, según la tesis que plantea la Fiscalía Anticorrupción.

La Unidad Orgánica de la Policía Judicial, en su Área de Delincuencia Patrimonial y Económica, ha incorporado al sumario de este procedimiento el estudio y análisis tanto de los contratos que son objeto de investigación como del resultado del volcado de los móviles de Padrón y Guerra. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, detalla con imágenes la relación estrecha que existía entre estas personas en el periodo de tiempo investigado y que, a juicio de los investigadores, atentaría presuntamente contra el deber de abstenerse por parte de autoridades y funcionarios públicos de intervenir directamente en procedimientos en los que participen personas con las que mantengan una «amistad íntima», según el Régimen Jurídico del Sector Público.

El organigrama de la presunta trama criminal, según la Guardia Civil.

«Analizado el conjunto de contratos/trabajos ejecutados por Guerra Patrimonial FGG SL y teniendo el conocimiento de que la concejala Inmaculada Medina tiene o ha tenido estrecha relación personal con los dos sujetos investigados», destacan los investigadores, «siendo especialmente relevante la relación con el empresario adjudicatario de los contratos, se observa que ésta, lejos de abstenerse de realizar cualquier acto en los mismos, ha firmado documentos en casi la totalidad de los expedientes», concluyen.

Los agentes se detuvieron con detalle en el contenido de los móviles de los dos investigados –el de Medina no ha sido analizado– y localizaron «varias fotografías y chats de WhatsApp que evidencian la estrecha relación personal existente entre los dos investigados, así como de ambos con Inmaculada Medina», sostiene el informe. Unos archivos «cuyo contenido principal no se centra en relaciones comerciales o profesionales sino todo lo contrario, muestran relaciones sociales o de amistad de los partícipes».

En concreto, señalan imágenes de los tres juntos o unos con otros en numerosas comidas, eventos o fiestas.

A la izquierda, Miguel Ángel Padrón, en medio Inmaculada Medina y a la derecha Felipe Guerra González, los tres juntos durante un fiesta bailando y cantando.

En un grupo que se llamaba 'El martes comemos', Medina, Guerra y Padrón aparecían en numerosas fotografías compartiendo mesa y mantel con más personas con la que quedaban de forma bastante habitual. Todo ello en un marco temporal, según el fiscal Javier Ródenas, en el que Guerra emitía al Ayuntamiento capitalino «facturas infladas» en un 70% de los contratos de aguas que había suscrito y era el funcionario Padrón quien actuaba como «garante del control técnico del contrato» suscribiendo «todas las certificaciones y facturas emitidas» por el empresario, pese a que presuntamente sabía que no se comprobaba nada y no había lecturas de consumo real. En esta supuesta «trama de corrupción» —sostiene Anticorrupción– Medina permitió «la distracción de fondos públicos, consolidando un circuito de pagos irregulares que beneficiaba directamente a la empresa» de su amigo Felipe Guerra.

La Guardia Civil aporta en el informe más de una decena de imágenes de los tres encausados con más personas en diversas celebraciones e incluso, hay un vídeo que extrajeron del móvil del propietario de la empresa investigada Guerra Patrimonial FGG, en el que aparecen nuevamente en «el interior de una habitación, en torno a una mesa, en un ambiente lúdico, cantando e incluso bailando dos de ellos», mientras Medina aplaudía.

También detalla el informe numerosos mensajes enviados por el que fuera jefe del Servicio de Parques y Jardines invitando a los otros encausados «a un cochino a la sal en Pozo Izquierdo» o a la «fiestita» de la «primera comunión de mi nieta» que realizó en su domicilio en mayo de 2022.

También hallaron imágenes de Felipe Guerra junto a cuatro personas más visitando el escenario del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en 2023 invitados por Medina y de los tres investigados celebrando una fiesta de Navidad, con los gorros de Papá Noel puestos, el 20 de diciembre de 2022.

Dos de los investigados, Miguel Ángel Padrón y Felipe Guerra González, al lado de una tercera persona.

Relaciones comerciales

Tras el cotejo de los terminales, la Guardia Civil sostiene que Miguel Ángel Padrón Hernández y Felipe Guerra González fueron administradores mancomunados de la mercantil Esvertical SL entre 2014 y 2021, una circunstancia que, según el atestado, no fue comunicada al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pese a que durante ese periodo se elaboraron y firmaron documentos esenciales en contratos y licitaciones que terminaron adjudicándose a Guerra Patrimonial FGG SL, empresa administrada únicamente por Guerra.

El documento concluye que la presunta ocultación de esta relación societaria previa pudo generar un «conflicto de intereses» en la tramitación y fiscalización de expedientes municipales vinculados al área de Parques y Jardines, departamento en el que Padrón era uno de los máximos responsables. La Benemérita subraya que el Consistorio no dispuso de esta información para valorar la posible incompatibilidad de Padrón en procedimientos que afectaban directamente al empresario con el que había compartido administración mercantil.

El análisis financiero del procedimiento también confirma la existencia del préstamo privado concedido por Guerra Patrimonial a Padrón, denunciado por Ródenas, cuyas condiciones llamaron la atención de los investigadores: la empresa actuó como prestamista pese a que su objeto social no era la «actividad financiera»; no se fijó un «plan de amortización periódico»; la devolución del capital quedó a libre decisión del prestatario en función de su liquidez; y se aplicó un tipo de interés equivalente a Euríbor + 0%. El informe apunta que estas características refuerzan la sospecha de una relación económica «atípica» entre ambos.

Además, los agentes localizaron en el teléfono de Padrón una fotografía que muestra el Jardín Vertical de San Lorenzo, enviada por él a Guerra el 9 de marzo de 2023. La referencia cobra importancia porque la autoridad judicial había ordenado investigar la ejecución de varios jardines verticales atribuidos presuntamente a la empresa Esvertical SL, cuya autoría el propio Ayuntamiento admitió desconocer.

La Guardia Civil considera sospechosa la situación de este jardín ya que ambos investigados habían sido administradores mancomunados de la referida Esvertical SL, cuya participación en proyectos municipales no consta de forma clara, lo que refuerza para los agentes la hipótesis de una posible intervención no declarada en estos trabajos.

Investigados citados 1 Inmaculada Medina: Concejala responsable del área de Parques y Jardines entre 2015 y 2022, es señalada por la Fiscalía Anticorrupción como la autoridad política que permitió la trama al aprobar todas las facturas infladas sin exigir controles reales sobre el suministro. Su firma otorgó cobertura administrativa a pagos indebidos durante años, convirtiéndola en un elemento decisivo para que el desvío continuado de fondos públicos pudiera ejecutarse. 2 Sergio González Cubas: Jefe de la Unidad Técnica de Parques y Jardines desde 2020, es considerado por la Fiscalía como pieza clave al participar en la manipulación del pliego que infló artificialmente los consumos de agua y al validar facturas sin lectura de contadores ni comprobación material. Su intervención técnica facilitó que la empresa adjudicataria pudiera cobrar de forma reiterada por agua no suministrada. 3 Felipe Guerra González: Administrador de la empresa Guerra Patrimonial FGG SL, es descrito por Javier Ródenas como el responsable empresarial del fraude al presentar facturas infladas por consumos no acreditados y beneficiarse de un sistema de sobrefacturación sostenido. Su participación incluye la concesión de un préstamo de 430.000 euros al jefe técnico municipal, considerado un retorno encubierto ligado a los pagos indebidos. 4 Miguel Ángel Padrón Hernández : Jefe del Servicio de Parques y Jardines entre 2014 y 2020, es señalado por la Fiscalía como uno de los actores centrales al firmar y validar durante años facturas infladas sin verificación real del suministro. Su posición como máximo responsable técnico y la recepción de un préstamo privado del contratista lo sitúan en el núcleo del mecanismo que permitió el desvío continuado de fondos públicos.