Directo Borrasca Claudia en Canarias, en directo: última hora de la Aemet, un centenar de incidencias y clases suspendidas
Un tractor despeja de tierra y piedras una carretera en el interior de la isla. Arcadio Suárez

Claudia cortó cuatro vías y mantiene cerradas otras cinco en Gran Canaria

Los operarios de Obras Públicas del Cabildo han intervenido en una treintena de actuaciones en la red de carreteras, sobre todo en las medianías, las cumbres y el norte

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:16

Los operarios de la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria actuaron durante toda la noche del miércoles al jueves y en la mañana de hoy en una treintena de intervenciones, en su mayoría caídas de piedras, derrumbes y caídas de ramas.

Estas incidencias obligaron a cortar cuatro carreteras, que se sumaron a las cinco cerradas desde la noche de manera preventiva. La mayoría se produjeron en vías de medianías, cumbres y norte, aunque toda la isla se vio afectada. Muchas se concentraron en la carretera de La Aldea por caída de piedras en la calzada a causa del viento, aunque no fue necesario cerrar la GC-200 al completo.

Por caída de piedras y tierra hubo que cortar la vía a El Sao (Agaete), la GC-231, el acceso a El Chorrillo en Tejeda (GC-607) y un tramo de la vía GC-60 en San Bartolomé de Tirajana. También se cerró varias horas la carretera GC-207, el acceso a Tasartico (La Aldea), por un derrumbe de piedras, aunque se pudo reabrir sobre las 12.00 horas.

Siguen cerradas preventivamente la vía de Tejeda a Artenara (GC-210) hasta Acusa; de la presa de Las Niñas (GC-605) a Ayacata; y en la GC-200 el tramo que bordea el risco de Faneque y los accesos a Andén Verde y a Montaña de Tirma.

