La borrasca Claudia dejó las imágenes de lluvia más espectaculares en La Palma El barranco de la capital palmera volvió a llenarse con agua de lado a lado

En la imagen, arcoriris sobre el municipio de Breña Baja, con Santa Cruz de la Palma, la capital, al fondo.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 13 de noviembre 2025, 09:03 Comenta Compartir

Las previsiones de lluvias intensas se cumplieron sobre todo en la isla de La Palma, que este miércoles vio cómo muchos de sus barrancos corrían, si bien con ausencia de incidentes de especial relevancia.

La borrasca Claudia dejó precipitaciones que superaron los 100 litros por metro cuadrado en el Roque de los Muchachos y 80 en el municipio de Breña Alta, en La Palma, mientras que en zonas de El Paso, como el barranco de Las Angustias, hubo registros de hasta 54 litros por metro cuadrado.

El agua ha corrido especialmente por el barranco de Las Angustias también a su paso por Los Llanos de Aridane, Tijarafe y Tazacorte.

En Santa Cruz de La Palma el Ayuntamiento activó un dispositivo especial que fue seguido a pie de calle por el alcalde, Asier Antona.

En sus redes sociales, el primer edil incluyó un vídeo con imágenes en la zona de la urbanización Benahoares donde destacaba cómo el barranco de Las Nieves «corría con muchísima agua», algo que no se producía desde hace años.

El Ayuntamiento de la capital palmera estuvo en contacto permanente con el Gobierno de Canarias y otras instituciones para evaluar las incidencias.