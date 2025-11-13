La borrasca metió agua en varias presas de Gran Canaria El volumen ha subido en El Mulato, Gambuesa y Chira, las entradas a Soria se desvían y ha subido el nivel en La Sorrueda, Las Niñas y otros embalses

Agua corriendo este jueves por uno de los barrancos del suroeste de Gran Canaria.

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:07

Las precipitaciones de la borrasca Claudia durante la noche del miércoles y la primera mitad de este jueves han vuelto a meter agua en las presas de Gran Canaria, en particular en las cumbres y la cara suroeste.

El Consejo Insular de Aguas (CIA) confirmó al filo de las 13.00 horas un aumento del volumen embalsado en las presas de El Mulato; Chira, que estaba a cero; Gambuesa; y Soria, participada por el Cabildo.

En esta última, la de más capacidad, el desagüe está abierto debido a las obras de la central hidroeléctrico de Salto de Chira, por lo que el caudal se desvía a través del canal Trasvasur, en primer lugar a La Lumbre, de escaso tamaño, y a Gambuesa cuando se colmate.

El CIA también se ha interesado por la evolución de presas significativas que no son suyas y ha constatado la entrada de agua en Las Niñas, La Sorrueda, Tirajana y en menor cantidad en El Parralillo de La Aldea y la presa de Lugarejos de Artenara.

El aumento de volumen en las presas se produce cuando los siete grandes embalses del Cabildo apenas tenían 413.094 metros cúbicos al empezar noviembre y estaban al 3,90% de su capacidad media, al 1,75% si se suma la presa de Soria.

Caidero en las cumbres. Arcadio Suárez

«Está entrando agua a las presas», celebró el presidente del Cabildo, Antonio Morales, tras el paso del frente principal de la borrasca Claudia, cuya actividad durante la madrugada del jueves dejó precipitaciones concentradas de casi 100 litros en los altos de San Bartolomé de Tirajana y las cumbres, informó.

«Venimos de un tiempo de sequía y nuestras presas estaban vacías, así que aunque todavía no podemos medir el alcance exacto del volumen que entrará, es una buena noticia para Gran Canaria», señaló Morales.