El Cabildo portará 1.260 kilos de comida en su carreta de la romería del Pino El escaparate de la Casa Palacio muestra 11 trajes que recorren la historia de la ropa tradicional en Gran Canaria desde el siglo XVII hasta principios del XX

Productos que portará la carreta del Cabildo de Gran Canaria en la romería del Pino.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:15 | Actualizado 17:22h.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, mostró ayer la gran variedad de productos agrícolas y manufacturados -en total 1.260 kilos- que la carreta de la corporación insular portará mañana domingo en la romería-ofrenda del Pino.

A la vez inauguró el escaparate alusivo a las fiestas patronales del presente año, que se exhibirá hasta el día 19 de septiembre en la sede institucional, en la calle Bravo Murillo, mostrando un conjunto de trajes que recorren la historia de la vestimenta tradicional del campesinado en Gran Canaria entre los siglos XVII y principios del XX.

Promovido por la Consejería de Cultura, a través de la Fundación Nanino Díaz Cutillas, y realizado por el etnógrafo y profesor de baile tradicional canario Jorge Guzmán Villegas, el escaparate exhibe once trajes.

La carreta del Cabildo jugará con las composiciones florales y sus colores, con cestos y aperos de labranza rebosantes de los mejores productos de la huerta insular, destinados a las familias más desfavorecidas.

Entre los alimentos que portará habrá 400 kilos de papas, 280 de plátanos y 75 de papayos, así como pimientos, manzana reineta, uva blanca y negra, melones y sandías, maracuyá, tunos, peras, pitayas, piña tropical y gran variedad de verduras, muchos provenientes de los Mercados Agrícolas de Gran Canaria o que se producen en las fincas de La Granja Agrícola Experimental, Osorio y La Cumbre.

El diseño añade una rica manifestación integrada por 280 unidades de distintas flores (ruscus, helechos, azpiristra y bastón del emperador) a las que se suman otros productos como vino, quesos, aceite, miel y gofio, que suman en total 36 kilos.