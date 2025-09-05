Vamos Pa'l Pino regalará este domingo 1.000 kits a peregrinos para el camino hacia Teror Voluntarios repartirán los equipamientos entre las 12.00 y las 14.00 horas del 7 de septiembre en la zona de Piletas

El proyecto 'Vamos Pa'l Pino' realizará este año como novedad la entrega de un kit del peregrino a los caminantes que vayan a Teror el próximo domingo 7 de septiembre, día de la Romería Ofrenda del Pino. Esta iniciativa garantiza a través de una aplicación y portal web la organización, seguridad y proyección de los caminos que conducen a Teror desde todos los municipios.

Cajasiete, patrocinador oficial de este proyecto, entregará este domingo 1.000 kits gratuitos en la zona de Piletas, entre las 12.00 y ñas 14.00 horas a quienes descarguen y se registren en la aplicación. Dentro habrá materiales de senderismo y obsequios diseñados para acompañar al caminante en su ruta hacia Teror, como mochila, cortaviento, pulseras reflectantes o bolsas para móviles.

El alcalde de Teror, José Agustín Arencibia, manifestó en la presentación de esta iniciativa que «este proyecto nació hace dos años con el propósito de promocionar los caminos de peregrinación que conducen a Teror», e incidió en que es un recurso importante para que sean transitados no solo en las fechas de las fiestas, sino durante todo el año.

Por su parte, la edil de Turismo, Laura Quintana, anunció que dentro del proyecto Vamos Pa'l Pino se celebrará el próximo 25 de octubre el 2º Encuentro de Senderismo - Día del Peregrino, que reunirá a cientos de caminantes guiados por expertos de la Federación Canaria de Montañismo y con apoyo sanitario. Durante el evento se entregará la insignia dorada exclusiva y la camiseta finisher a los senderistas que hayan completado todos los caminos desde los 21 municipios de la isla. En 2024 se celebró el primer Encuentro de Senderismo con más de 370 participantes, además de lograr una repercusión de más de 1M de impactos en redes sociales y una amplia cobertura en prensa y televisión.

Desde su puesta en marcha, la iniciativa ha superado las 12.000 descargas de la App y cuenta ya con más de 4.700 usuarios registrados, explicó el responsable de Trackingsport, Alejandro Nolasco, creador de la app y web Vamos Pa'l Pino, quien destacó que el proyecto de Vamos Pa´l Pino combina tecnología, tradición y naturaleza, consolidándose como referente del senderismo y la devoción popular en Gran Canaria.

Por su parte, el director de eventos de la Federación Canaria de Montañismo, Adrián Sánchez destacó la importancia de la App en cuanto a la seguridad de los caminos y los senderistas.

