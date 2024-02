El negocio de la nieve se funde en España

«Cerrado por falta de nieve». Esta es una frase que se acumula en muchas estaciones de esquí de la península ibérica. Un vistazo a las cumbres revela una estampa inusual para estas fechas del calendario. «El Pirineo está con poquísima nieve», señala Juan Ignacio López Moreno, geógrafo e investigador del Instituto Pirenaico de Ecología dependiente del CSIC. Una instantánea que se repite por el resto de cordilleras españolas. «Se encuentra en las cumbres más altas. En cotas medias y bajas es un año excepcionalmente malo», destaca el investigador.

Los inviernos con poca nieve «son normales», recuerda López Moreno al otro lado del teléfono. En su memoria están 1989, 2005, 2012…«Lo que pasa es que eran años frescos, pero este enero ha sido muy cálido», advierte. «La Estación de Góriz, que está a 2.000 metros, batió su récord histórico durante cuatro días con temperaturas cercanas a los 20 grados», señala el investigador.

Un acontecimiento anómalo que se ha producido solo en la Cordillera Pirenaica. En los Picos de Europa, en el Puerto de San Isidro (Asturias) se superaron los 20 grados de máxima. En el Sistema Central, en Somosierra, se tocaron los 19,1 grados. «Este es el gran problema: la subida de temperaturas», comenta el investigador del Instituto Pirenaico de Ecología. Según los datos del Observatorio Pirenaico del Cambio Climático, la temperatura media en los Pirineos aumentó 1,2 grados.

Ni con cañones de nieve

En este contexto, la nieve se resquebraja y gota a gota se va fundiendo ladera abajo. En la actualidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la superficie innivada en España alcanza los 3.997,4 kilómetros cuadrados, sólo el 8,3% del área modelizada por el Gobierno. «Es pronto, porque aún quedan semanas pero la temporada es mala», señala Òscar Balsells, gerente de la consultora Restneige y profesor del máster de Gestión de Áreas de Montaña en la Universidad de Lleida.

Cañón de nieve en Alto Campoo. Alberto aja

Este fin de semana, los amantes del esquí apenas pueden disfrutar de 551,4 kilómetros de pistas esquiables de los 1.625,39 que cuentan las estaciones españolas. «Antes los cañones de nieve eran para acompañar», señala Balsells. «Ahora, para muchas son indispensables y una gran mayoría no están preparadas», añade. Así ocurre en Fuentes de Invierno (Asturias). «Ahora mismo, la ocupación es nula y se están produciendo las primeras cancelaciones para el puente de Carnaval», explica Armando Valdés, director de la Escuela de Esquí de Fuentes de Invierno. «Nosotros no tenemos y una estación de esquí sin nieve no tiene sentido», responde.

La nieve artificial llegó a Europa en los años setenta del año pasado y, poco a poco, ha ido colonizando remontes y cumbres por todo el Viejo Continente. Dependiendo de la altura, la humedad o el viento son sumamente útiles para apoyar la nieve que nos cae o sustituirla cuando la temporada es mala. «La tecnología ha avanzado mucho y ya es posible generarla con temperaturas positivas, pero es muy costosa económica y medioambientalmente», detalla Òscar Balsells. «Muchas estaciones tendrán que repensar su modelo», apostilla.

Futuro sombrío

A pesar de esta situación, el número de visitantes en las últimas temporadas invernales no ha descendido. La temporada 2021/2022, tras el parón por la covid-19, las estaciones de esquí españolas batieron todos sus registros históricos con casi 6 millones de visitantes. Los datos de 2022/2023 también fueron buenos con 5,5 millones. «Sin embargo, muchas se van a tener que acostumbrar a vivir con estrés», comenta Balsells. O casi con resignación. «No son normales estas temperaturas, pero no damos la temporada por perdida», añade Valdés.

Alto Campoo con poca nieve. Alberto Aja

En este sentido, las montañas han sido identificadas como regiones muy vulnerables al impacto del cambio climático. «Las estaciones españolas por debajo de los 2.000 metros podrían desaparecer o reconvertirse hacia otras modalidades turísticas por falta o escasez de nieve», alerta el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico en el informe Impactos y Riesgos del Cambio Climático en España.

Para Balsells, el negocio está evolucionando y cada vez pesan más los servicios complementarios que demanda el esquiador, como una restauración o actividades paralelas. Sin embargo, esto no es un problema endémico de la península ibérica.

En la pasada cumbre del clima celebrada en Dubái (COP28), varios países pidieron incluir en el debate el futuro de las montañas debido al aumento global de las temperaturas. El pasado 2023, el planeta cerró 1,4 grados por encima de la media de la era preindustrial y las proyecciones para este ejercicio es sobrepasar el límite marcado en el Acuerdo de París. «Muchas veces se trivializa porque parece muy poco, pero creéme que 18 grados en la montaña tiene un impacto fuerte», relata Juan Ignacio López Moreno.

España en los últimos años ha perdido un 15% de su nieve y, recalcan los expertos, «es por el aumento de temperaturas. Un estudio publicado el pasado verano en la revista científica Nature apuntaba a que un aumento de 2 grados de las temperaturas supondría que más de la mitad de las estaciones de esquí europeas no dispondrán de nieve suficiente, y que aunque emplear nieve artificial en el 50% de la superficie de una estación disminuiría el porcentaje de estaciones en riesgo alrededor de un 25%. «Muchas se tienen que adaptar ya, porque si no van a desaparecer», advierte Balsells