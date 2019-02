El Juzgado de Instrucción número 1 de Arrecife ha notificado al detenido que debe de ser trasladado para que un equipo de psiquiatras lo evalúe y determine su estado mental tras haber, supuestamente, matado a su pareja, a la que quemó y tiró al mar después de haberla trozeado, según declaró el encausado en sede judicial, aunque éste negó que hubiera sido él el que acabó con su vida y que ambos iban drogado el día de los hechos.

Esta prueba servirá a la investigación para determinar si el acusado es portador de alguna patología psiquiátrica o algún trastorno de la capacidad y para valorar si ha sido capaz o no de medir el alcance de sus actos o dirigir su conducta. Sobre la base de este análisis, en caso de ser imputable, el magistrado instructor podrá determinar su responsabilidad penal o, por el contrario, de constituirse en un sujeto inimputable, los médicos valorarán el tratamiento adecuado según el nivel del trastorno psíquico presentado que debe de seguir dentro de las medidas de seguridad fijadas por la autoridad judicial.

Hay que recordar que Raúl Díaz Cachón está en prisión después de ser detenido el pasado 13 de enero tras pinchar los investigadores una conversación por teléfono que realizó a un amigo: «El estado que tenía yo, lo que menos que hago es pensar, e intento hacer desaparecer el cadáver. Primero, como en la barbacoa, me tiro todo el día quemando a todo trapo, que la barbacoa se pone a 350 grados y tiene la chapa que es como una especie de horno. Yo no podía estar delante porque no aguanto la situación... Me iba para adentro. Seguía bebiendo... Salía para vigilar un poco que eso no estuviera completamente descontrolado», confesó vía telefónica a este conocido suyo.

A raíz de esta llamada, fue detenido y pesa sobre él una acusación por homicidio y malos tratos habituales en un caso que sigue siendo investigado.