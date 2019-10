La residencia del horror: «Pudieron influir en su fallecimiento»

Según el Ministerio Fiscal, durante el tiempo en que estuvo en la residencia este usuario que sufría demencia senil, «sufrió caídas repetidas, falta de higiene, fractura de muñeca, heridas inciso contusas varias y traumatismo craneoencefálico» debido a una caída que sufrió el 4 de enero de 2012. Este accidente ocurrido en la propia residencia Nuestra Señora del Buen Consejo pudo ocasionarle sangrado y anemia severa, todo ello por «falta de cuidados en cuanto a contención, supervisión, higiene y alimentación», que, según la Fiscalía, «pudieron influir en su fallecimiento» en febrero de 2012.

Aparte de este caso, el Ministerio público desvela otros hechos en los que se aprecian, presuntamente, malos tratos y desatención hacia los ancianos que estaban en este centro.

Relata el escrito que a los residentes, la investigada Guacimara del Pino C. A. «les gritaba y menospreciaba cuando pedían algo», no atendiendo a sus reclamaciones y «si se consideraba por el personal que molestaban», a órdenes de la misma «se les daba una pastilla para adormecerlos». Además, en alguna ocasión se detalla como una residente se quejó y «fue golpeada en brazos y tronco por Guacimara», además de que le gritaba para que «se callara» y le decía que «nadie la quería». Otros siete internos «se cayeron varias veces, ante la falta de medios de contención y/o vigilancia», sin que fueran «trasladados ni atendidos en centro médico alguno». Incluso uno de ellos tenía una ampolla en un pie que no fue tratada porque la residencia «carecía de material sanitario para hacerlo».