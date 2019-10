Rosa Rubio: «Se ha mejorado pero no tenemos que bajar la guardia»

«Se debe fortalecer el servicio de inspección y registro porque si no hay inspectores, se puede hacer poco»

Para la fiscal decana, «es fundamental que tengan medios suficientes para abrir expedientes sancionadores y que luego haya una decisión firme de sancionar y ejecutar dichas sanciones para evitar que esa forma de actuar prolifere y otros hagan lo mismo», declaró a este periódico.

Si la Fiscalía detecta una irregularidad, realiza una inspección y el resultado de la misma se le da traslado a la fiscal jefe que lo remite a su vez a la autoridad competente. «Se informa si hay algo extraño, si no se cumplen normas o si no están bien cuidadas», detalla. La situación de los centros para mayores ha «evolucionado a mejor desde el año 2010», cuando estalló el caso del hogar de ancianos Trinidad, en el barrio capitalino de Vegueta. «En ese momento había muchas residencias ilegales, se dio la voz de alarma y se empezaron a llevar a cabo procedimientos penales. La perspectiva es que, desde aquel tiempo a ahora, se ha mejorado bastante y no hay detectadas residencias con alto grado de desatención hacia sus usuarios», dijo Rosa Rubio.

«Pero estos datos positivos no quieren decir que todo esté hecho. Al contrario, no tenemos que bajar la guardia porque esa necesidad que tiene una parte de nuestra población de ser ingresada y la poca capacidad de respuesta pública que hay, deriva en que se monten residencias de este tipo que no cumplen lo mínimo, no respetan los ratios de personal y se limitan a dejar a la persona mayor a modo de estacionamiento y punto. Son más baratas y se enriquecen sin cumplir la normativa», advierte. Por este motivo, insiste en que se debe «fortalecer el servicio de inspección y registro porque si no hay inspectores, se puede hacer poco», apunta.