Una residencia de ancianos de Escaleritas convertida en la ‘casa de los horrores’

«A los residentes, Guacimara les gritaba y menospreciaba cuando pedían algo»

Según un durísimo escrito de acusación en el que se relatan presuntos hechos espeluznantes formulado por la Fiscalía, estas dos personas eran las responsables directas de episodios continuados de presuntos malos tratos a usuarios, malnutrición de los mismos, desatención médica e higiénica, además de no estar inscrita en el Registro de Centros Sanitarios de Canarias ni en el listado de Centros de Servicios Sociales. En este procedimiento también estaba siendo investigado el supuesto propietario de la empresa, Luis Rodríguez Suárez, pero el mismo se encuentra en busca y captura tras no presentarse a una vista en la que iba a ser juzgado por la presunta autoría de diez abusos sexuales continuados a menores en el ático de la residencia San Telmo, de la que también era dueño.

«No se tenían los cuidados mínimos en función de las patologías de los usuarios»

La sociedad fue constituida el 27 de octubre de 2010 por Luis Rodríguez Suárez y dos personas más no investigadas, aunque posteriormente, se hicieron cargo del centro el investigado Francisco José R. S. como administrador/gestor/asesor de la residencia y otros dos ciudadanos a los que la Fiscalía no consta que estuvieran al tanto de la gestión diaria de la misma.

«La comida que se daba a los residentes era escasa y baja calidad»

Al frente de la residencia, como encargada, dietista y coordinadora, se encontraba la acusada Guacimara del Pino C. A., de 34 años, que actuaba en todo momento «de común acuerdo» con el otro encausado y que, a la postre, se convertiría en un verdugo en esta especie de campo de concentración que se había convertido la residencia.

Sin cualificación.

Detalla la fiscal que, pese a que la residencia se publicitaba en internet haciendo referencia a la existencia de un equipo de profesionales «cualificados con gran experiencia y trayectoria y ofrecían asistencia médica y geriátrica», carecía totalmente de personal cualificado, no reunía condiciones para atender a la seguridad y necesidades de los pacientes y no se tenían los cuidados mínimos en función de las patologías que presentaban, bien mentales o de movilidad, con total menosprecio a la salud e integridad tanto física como moral de los residentes, los cuales eran en la mayoría ancianos con «escasa o nula capacidad de comunicación y desatención» que provocó en algunos de los residentes una «agravación de las patologías precedentes», detalla.

«Los duchaban juntos, sin distinción de sexo y permanecían de pie y sin secarse»

La residencia se ubicaba en un edificio de dos plantas en Escaleritas sin ascensor ni rampa para las sillas de ruedas. Carecía de espacio para el esparcimiento de los residentes que, en caso de poder moverse por ellos mismos, sólo disponían de un cuarto con una televisión, sin programación de actividades de ocio o terapéuticas. Además, el centro no disponía de médicos ni de ATS, solo contaba con una cocinera durante la mañana, un auxiliar matinal, otro de tarde y otro de noche, nunca de forma simultánea, por lo que la acusada Guacimara se encargaba del resto de las tareas «tales como la administración de medicinas, organización de las comidas, atención de los internos», etcétera. De esta forma, la Fiscalía considera que el personal era «claramente insuficiente» para atender a todos los usuarios. «Si en alguna ocasión se producía la caída de algún enfermo o este presentaba algún problema médico, salvo que la situación fuera muy grave, no se le suministraba atención médica, no se avisaba al 112, ni se trasladaba al interno a centro médico alguno y se ocultaba a sus familiares», determina.