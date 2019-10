Los ancianos solo podían ver la televisión

El centro no reunía las «condiciones básicas» para atender a los usuarios, según un informe

Por su parte, en el informe de inspección ocular realizado el 22 de febrero de 2012 por agentes de la Policía Judicial en compañía de la Policía Científica, es decir, siete meses después del llevado a cabo por la Fiscalía, volvió a detectar numerosas irregularidades tanto en las instalaciones como en el cuidado y trato que se dispensaba a sus usuarios.

Describe dicho documento que el mobiliario del lugar era inadecuado e insuficiente para los residentes, encontrándose a su llegada a una anciana en una silla de rueda atada «haciendo amagos por querer levantarse de ella», además de que en la hora que estuvieron los agentes de inspección, nadie del centro le dispensó ningún tipo de cuidado.

Varios residentes estaban viendo la televisión en un salón sin apenas mobiliario y al preguntarles a los investigados por las actividades de ocio que ofrecían a los residentes, tanto Guacimara como Francisco José respondieron que no hacían nada más, solo ver televisión. Que los ancianos no salían «nunca del centro salvo que sus familiares fuesen a buscarlos» y algunos de ellos hacían «actividad por su cuenta», refiriéndose a pasear por el pasillo. También apreciaron como en el baño no había ningún dispositivo de agarre, la ducha no estaba en condiciones, la cocina era muy pequeña sin apenas espacio para preparar los alimentos y con la basura junto al fregadero y desconchones de pintura y manchas en las paredes.

Las habitaciones no tenían timbres o alarmas para que lo ancianos pudieran llamar a los asistentes por alguna urgencia médica o ir al baño y las sábanas se encontraban sucias. Tampoco había ni decoración ni muebles en las habitaciones y los usuarios ni siquiera tenían una mesa de noche para colocar sus pertenencias.