Las asociaciones vecinales piden que se termine con «el caos de Urgencias»

Desde que en octubre pasado el Servicio Canario de Salud (SCS) optara por concentrar las urgencias de 24 horas, los siete días a la semana, de los centros de salud de Escaleritas y Cuevas Torres en el de Barrio Atlántico, en La Feria, las quejas de los usuarios no han cesado. «Soportamos horas de espera para ser atendidos. La sobrecarga asistencial es evidente cuando le sumas a la población de referencia de La Feria la de otros dos centros más. Es inviable si no pones los recursos necesarios y no los tiene. Queremos que se termine con el caos de Urgencias», reclaman los representantes de la asociaciones de vecinos, que el pasado jueves mantuvieron un encuentro con la gerencia de Atención Primaria para pedirle explicaciones.

En la reunión estuvieron presentes las asociaciones de Siete Palmas, La Paterna, Los Tarahales, Escaleritas y Las Torres, representantes de la gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria y de la Plataforma de Urgencias Extrahospitalaria de Gran Canaria. Carlos Jorge Acosta, gerente de primaria de Gran Canaria, achacó las horas de espera en urgencias al adelanto de la gripe, a la falta de profesionales con especialidad en familia y comunitaria y a que el mes de diciembre fue un «mes caótico porque incluía tres puentes. Esto provocó que la agenda de los médicos de atención primaria se redujera a la disponibilidad de sus días para atender a los pacientes y, a su vez, que la lista de espera para una cita previa se retrasara», explicó ayer David Rodríguez, de asociación vecinal Siete Palmas.

Indicó que los usuarios podrían «estar de acuerdo» con aglutinar las urgencias en un centro de salud por zonas, «pero siempre y cuando tenga todos los recursos necesarios para atender al elevado número de pacientes que debe atender». «En ciertos puntos estratégicos de la ciudad puede estar bien, pero esa fórmula no está funcionando porque se concentra gran cantidad de pacientes en un centro de salud que ya tiene sobrecarga asistencial», concretó. En este sentido, señaló que el traslado de los servicios de urgencias de los centros de salud de Escaleritas y Cuevas Torres al del Barrio Atlántico está ocasionando un «cierto caos porque no hay suficiente profesionales y las esperas son largas». «Desconocemos si no se mejoran por falta de dinero, voluntad política o quieren que contratemos seguros privados, pero nosotros lo que queremos es que se atienda a los paciente como deben y sin tantas esperas», añadió Rodríguez.

Además, el representante de Siete Palmas indicó que el gerente de Primaria apuntó que la implantación del Plan de Urgencias de Canarias (Pluscan) conlleva este tipo de medidas para ofrecer al paciente una asistencia urgente más resolutiva, eficaz y eficiente, aunque también reconoció que están teniendo dificultades para contratar médicos porque no hay disponibles». «En 2001 se solventó con los médicos cubanos porque se dio la circunstancia de que el ministerio de Educación permitió una homologación de títulos, pero hoy no se dan esas circunstancias», dijo el gerente.