Sin condiciones para abrir los colegios

Los centros educativos no abrirán en las islas de forma generalizada para el alumnado hasta septiembre y octubre, meses en los que de forma escalonada, se iniciará la actividad docente presencial salvo que lo ordene Sanidad. Así lo explicó ayer la directora general de personal de la Consejería de educación, Marisol Collado. «Salvo que las autoridades sanitarias nos den autorización plena, no se dan las condiciones para abrir los centros» tal y como propone el plan de desescalada del Gobierno en la fase 2. «Mientras no nos den absoluta certidumbre de que eso puede realizarse, esta dirección no maneja la apertura», abundó. Y esa es la posición de Canarias defenderá hoy en la conferencia interterritorial de Educación en la que se volverá a incidir en la finalización del curso y el inicio del próximo.

Collado también adelantó que desde ayer se había iniciado la puesta en marcha de una encuesta generalizada al personal docente, siguiendo las recomendaciones del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, para «detectar dónde están nuestros trabajadores especialmente sensibles por tener patologías previas compatibles con una complicación por coronavirus». Una vez se tenga conocimiento de la situación de este personal vulnerable «podremos ofrecerles adecuación de su puesto, como el teletrabajo, o cambio de centro», entre otras posibilidades, destacó la directora de Personal. Y en caso de que no se encuentre alternativa se le dará la baja, afirmó.

Educación inició desde este lunes la primera fase del plan de desescalada educativa que presentó a las centrales sindicales. Además de la limpieza y desinfección de los centros, en esta etapa es fundamental, dijo Collado, «el diagnóstico del personal» para lograr una «fotografía de la situación real».

Sobre la vuelta a las clases Collado recalcó que debía hacerse de forma escalonada para evitar «esa imagen de la entrada a los centros» que todos tenemos en la memoria. «Solo organizar el acceso ya es tremendamente complejo». Por eso el borrador del plan canario de desescalada educativa, una vez sentadas las bases generales de la vuelta a clase tras dedicar el mes de julio y parte de septiembre a su planificación, tendrá que adaptarse a cada centro en «cogobernanza». Y resaltó que el problema de la conciliación no es un problema «educativo», sino social, que se debe abordar con todos los agentes sociales