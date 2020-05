‘No’ sindical a abrir este mes colegios: «no son aparcaniños»

Los sindicatos mayoritarios de la educación en canarias, STEC y ANPE, se niegan a que los centros reabran en mayo tal y como pretende el Ministerio de Educación y la Consejería. Ayer la responsable del área en el archipiélago, María José Guerra, en la reunión de la Mesa Sectorial confirmó la intención de que «algunos docentes» vuelvan a clases presenciales para el alumnado que va a titular, esto es, el de 4º de la ESO y el de 2ª de bachillerato, así como para los menores de 6 años para facilitar la conciliación en la segunda fase de la desescalada.

Desde el STEC Fernando Pellicer, quien asegura que ellos desde el comienzo se han negado «rotundamente» a esta reapertura, afirma abrir las aulas para los menores de seis años «es un disparate». A su juicio, «la conciliación familiar no tiene nada que ver con una medida educativa. Van a utilizar los centros educativos como aparcaniños» precisamente en un momento en el que «no se dan las condiciones» para mantener las medidas recomendadas para que no se extienda el coronavirus. «Va a ser muy complicado y peligroso tanto para el alumnado como para las familias y el profesorado mantener medidas mínimas», abundó. «¿Cómo vas a evitar que los niños y niñas no se toquen, no se empujen? Voy más allá ¿Y si hay que cambiarle el pañal o limpiarle las babas?», se preguntó.

Pellicer insistió en que si es necesario adoptar medidas de conciliación se podrían utilizar los centros educativos pero con personal cuidador. «Los centros no están para aparcar niños y no se garantizan las condiciones, hay un riesgo enorme».

Sobre la apertura de los centros para el alumnado adolescente Pellicer también se mostró en contra dado que unos días no van a cambiar nada. Es más, reivindicó que la enseñanza telemática esta funcionando relativamente bien gracias al esfuerzo del profesorado y el estudiantado.

«Lo que hay que hacer es centrarse, con seriedad, en la preparación del próximo curso que no va a ser nada fácil», resaltó Pellicer, quien criticó a la Consejería por no poner «ninguna alternativa» sobre la mesa.

Por su parte ANPE advirtió en un comunicado que «ningún docente debe ser obligado a volver a su puesto de trabajo este curso» y recordó que la plantilla de maestros de Canarias «es una de la más envejecidas de España» señalando que eso aumenta el riesgo de contagios.